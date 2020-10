Prymula v pátek oznámí zásadnější opatření proti covidu

Praha - V pátek budou podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) oznámena zásadnější opatření proti šíření covidu-19. Řekl to dnes novinářům při podpisu memoranda o daru 50 plicních ventilátorů českým nemocnicím. Ještě v neděli avizoval jen mírnější omezení. V pondělí také vláda projedná možnost povolat na pomoc nemocnicím mediky.

Úterní rekordní nárůst o 4457 nových případů nákazy označil ministr za nepříliš příznivý. "Jsme v situaci poměrně intenzivního růstu. Proto je zřejmé, že musíme v pátek přijmout opatření, která budou už zásadnějšího rázu. Musí vést k tomu, abychom křivku oploštili, protože při takovýchto nárůstech bychom v horizontu tří týdnů ohrožovali kapacitu našeho (zdravotního) systému," uvedl.

Kapacity zdravotnictví je podle něj třeba posílit. Na dotaz ČTK řekl, že v pondělí se bude vláda zabývat jeho návrhem na povolání mediků na pomoc nemocnicím v rámci nouzového stavu. V dokumentu, kterým vláda nouzový stav vyhlásila, tato možnost výslovně uvedená není.

"Nouzový stav nevyžaduje, aby to bylo explicitně uvedeno v textu, jak jsem byl informován právníky. Vznikne na to další samostatný právní akt, který to umožní, dnes ráno jsme o tom jednali," doplnil ministr. Podle něj je třeba v příštích třech týdnech, které považuje za kritické, kapacitu posílit a epidemickou křivku ohnout. "Využijeme veškerých možností," dodal.

Úterní nárůst o téměř 4500 nově pozitivně testovaných překonal dosud nejvyšší o skoro 700 případů. Od březnového začátku epidemie tak již bylo v zemi potvrzeno přes 90.000 případů nákazy, více než polovina z nich za měsíc září. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Roste také počet lidí, kteří potřebují hospitalizaci.