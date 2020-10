Prymula pro Respekt: Jestli si to veřejnost přeje, rezignuji

Praha - Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) nemá problém rezignovat, pokud si to veřejnost přeje. Řekl to dnes v rozhovoru týdeníku Respekt. Za chybu má to, že neměl roušku, když nasedal po návštěvě restaurace do auta. Myslí, že toho zas tolik neprovedl. Do restaurace nejel za účelem stravování, ale kvůli urgentnímu jednání, řekl.

"Jestli si to veřejnost přeje, klidně rezignuji," uvedl ministr. Řekl také, že předem nevěděl, kde se jednání má konat, a omluvil se za to. Jel podle svých slov na adresu, na kterou byl pozván. O věci ráno hovořil s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a bude s ním o tom jednat znovu. "Jsem připraven nést důsledky," dodal ministr. Babiš mu řekl, že to byla chyba. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka nebo ministra kultury Lubomíra Zaorálka (oba ČSSD) by měl Prymula rezignovat, stejně tak podle opozice.

Deník Blesk dnes uvedl, že Prymula byl ve středu pozdě večer navzdory zákazu v restauraci na pražském Vyšehradě. V restauraci byl také šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. Ten už se za záležitost ve Sněmovně omluvil a uvedl, že s majitelem zařízení se zná. Blesk poznamenal, že Prymula si roušku nenasadil nejen při nastupování do auta, kdy mu řidič držel dveře, ale ani poté ve voze. To Prymula popřel.

"Myslím, že jsem toho zas tolik neprovedl. Předevčírem (ve středu) jsem na ministerstvu seděl do 21:30, pak jsem byl pozván na úřední schůzku vzhledem k tomu, že další den už mělo být omezení pohybu. Na schůzku jsem dorazil někdy kolem půl desáté. Není pravdou, že bych tam vstupoval bez roušky. V autě jsem byl s rouškou a do salonku, kam jsem byl v pozván, jsem přišel s rouškou," řekl Respektu Prymula.

Zároveň ale poznamenal, že účastníci většinově po dobu schůzky roušky na obličeji neměli, protože konzumovali nápoje, například kávu. Nechtěl prozradit, kdo kromě Faltýnka se schůzky zúčastnil.

Zatímco předseda poslanců ANO před zákonodárci dnes uvedl, že s Prymulou probíral vládní návrh na působení zahraničních vojenských zdravotníků v Česku, který bude Sněmovna projednávat v úterý, ministr Respektu řekl, že tématem jednání byla mimořádná opatření a také to, co by měl Prymula vylepšit z hlediska komunikace.