Ilustrační foto - Lidé starší 65 let nakupovali 19. března 2020 dopoledne v obchodě s potravinami v Lysé nad Labem na Nymbursku. V prodejnách potravin, drogeriích a lékárnách smějí být mezi 10:00 a 12:00 jen tito zákazníci. Nařizuje to mimořádné opatření proti šíření nového typu koronaviru. Zároveň nesmějí lidé vycházet bez zakrytí nosu a úst. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Předseda Ústředního krizového štábu a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula navrhne vládě, aby zrušila slevové akce v obchodech. Podle něj to způsobuje komplikace kvůli shromažďování osob, rozvoz letáků je navíc potenciálním zdrojem šíření koronaviru. Prymula to dnes řekl novinářům po jednání krizového štábu.

Problém se slevovými akcemi se podle Prymuly objevil v souvislosti s vymezením otevírací doby v obchodech, kdy mezi 07:00 a 09:00 mohou nakupovat pouze osoby starší 65 let nebo hendikepovaní. Objevují se podle něj stížnosti, že senioři všechno zlevněné zboží vykoupí.

"Já navrhnu vládě, abychom slevové akce zrušili. V této době si myslím, že je to zbytečné, není tady nějaký problém, že bychom se museli podbízet s některými potravinami za levnější ceny. Takže ty slevové akce nemají význam, ba naopak jsou potenciálně nebezpečné," řekl Prymula.

K omezení otevírací doby obchodů a vyčlenění její části pro seniory vláda sáhla s ohledem na to, že starší lidé jsou rizikovější skupinou při nákaze koronavirem. Původně kabinet určil pro lidi starší 65 let nákupní dobu od 10:00 do 12:00, ve čtvrtek ji posunul na dřívější hodiny. Omezení se vztahuje na obchody s potravinami, s hygienickými potřebami a na drogerie.