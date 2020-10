Prymula: Lidi s příznaky covidu by měli testovat praktici

Praha - Praktičtí lékaři by měli začít testovat lidi s příznaky covidu. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Na odběrová místa by podle něj měli praktičtí lékaři posílat jen bezpříznakové klienty. Po jejich zapojení budou kapacity testování v ČR stačit. Indikací na testování je nyní víc než 40.000 za den, což převyšuje možnosti testovacích míst, konstatoval ministr. ČTK řekl, že se zapojením praktiků počítá do dvou týdnů. Změna je podle něj předjednaná. Vyjádření Sdružení praktických lékařů ČTK zjišťuje.

Praktici by měli používat takzvané antigenní testy namísto PCR testů. Takzvaný antigenní test se provádí stejně jako PCR vyšetření výtěrem z nosohltanu. Výhodou antigenního testu je rychlejší stanovení výsledku. Je znám během 15 až 30 minut, naopak výsledky PCR testu jsou známy asi za čtyři hodiny. Antigenní testy jsou levnější než PCR testy.

Zda je možné používat antigenní testy namísto PCR testů, zjišťují odborníci ve Fakultní nemocnici v Motole v třídenní srovnávací studii testovacích metod, která začala ve středu. Zúčastnit testování by se mělo přibližně 600 lidí. Přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Motol Pavel Dřevínek v té souvislosti uvedl, že hlavním využitím antigenního testu ve zdravotnických zařízeních by mohla být diagnostika onemocnění covid-19 u pacientů s příznaky anebo pravidelné testování rizikových oddělení, jako jsou například LDN, v případě, že testovací kapacita PCR nedostačuje.

Video: Prymula o testování na covid praktiky

22.10.2020, 15:27, autor: Dominik Tománek, zdroj: ČTK

Denní nárůst nových případů koronaviru v Česku v posledních dnech opět zrychlil. Ve středu jich poprvé přibylo téměř 15.000. Laboratoře jich odhalily 14.968, zhruba o 3000 více než v úterý. V zemi je nyní zhruba 124.000 nakažených. Z celkového počtu provedených testů byla v posledních osmi dnech pozitivní vždy více než čtvrtina.