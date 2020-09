Prymula chce omezit aktivity uvnitř na 10 lidí, venku na 20

Praha - Ministerstvo zdravotnictví by dnes mělo oznámit nová mimořádná opatření. Nařídit má uzavření středních škol v regionech s vyšším rizikem nákazy. Venkovní aktivity by od pondělí měly být omezeny na 20 lidí, vnitřní na deset lidí, výjimku budou mít například divadla. Sportovní soutěže se od příštího týdne budou hrát bez diváků. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) by celý balík nových opatření mohl snížit počet dalších nových případů od jednoho nakaženého na méně než jeden.

Prymula zdůraznil, že zrušeny budou například velké hudební koncerty. "Na druhou stranu běžná divadelní představení, činohry, balet a podobně, ty budou prakticky bez omezení," uvedl. Ve vnitřních prostorech, kde lidé sedí, se podle něj nákaza tak nešíří. "Nebudou tam ale přestávky na konzumaci jakýchkoliv potravin," podotkl Prymula.

Profesionální sport bude omezený zhruba na 130 lidí, tak aby mohly pokračovat například nejvyšší fotbalová nebo hokejová liga, ovšem už před prázdnými tribunami. Problém bude s amatérským sportováním. "Veškeré soutěže, které jsou registrovány a organizovány svazem, se budou hrát v normálním složení, u těch ostatních už bohužel bude venku limit 20 lidí," dodal ministr.

Prymula už dříve řekl, že od pondělí by měl platit v celé zemi nouzový stav. Vláda o něm bude rozhodovat ve středu, ještě předtím bude o nynější situaci kolem epidemie jednat Sněmovna. Od příštího týdne se také zřejmě zavřou na 14 dní střední školy v regionech s vyšším rizikem nákazy.

Důvodem, proč považuje nouzový stav za nutný, je podle Prymuly "neutěšená epidemiologická situace". Bez potřebných opatření by mohla být na konci října ohrožena kapacita nemocnic. Problémem je i to, že aktuálně je nakažených téměř 1700 zdravotníků, z toho asi 400 lékařů a 700 sester. "Podstatné je, že obrovské počty zdravotníků jsou v karanténě nebo izolaci, a to ohrožuje některé zdravotnická zařízení," dodal ministr.

Už minulý týden hygienici nařídili výuku na dálku na vysokých školách. Od pondělí se k nim přidají na dva týdny také střední školy ve většině regionů. Podle ministra se podílejí středoškoláci asi na polovině případů šíření nákazy. Mateřské a základní školy ministerstvo zavírat nechce, v provozu zůstanou také nižší stupně víceletých gymnázií. Naopak vyšší odborné školy mají také učit na dálku.

Aby se středoškoláci neshlukovali jinde, chce ministerstvo omezit také obchodní centra. Další opatření dopadnou podle ministra na volnočasové aktivity. Zrušeny budou například velké koncerty.

Celý balík opatření může podle něj snížit reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších lidí, které nakazí jeden pozitivně testovaný, ze současných 1,2 asi o 30 až 40 procent.