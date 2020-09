Prymula: Česko bude mít do konce týdne 1969 dávek remdesiviru

Praha - Do Česka bylo dovezeno dalších 960 dávek léku remdesivir, který lékaři používají na těžké formy nemoci covid-19. Dalších 1009 dávek by mělo dorazit do konce týdne. Po dnešním jednání s ministrem školství Robertem Plagou (ANO) to řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). O dalších dodávkách vyjednává s výrobcem Evropská unie. Český rozhlas-Radiožurnál v pondělí uvedl, že remdesivir v českých nemocnicích dochází.

"Remdesivir byl standardním způsobem objednán, a v tuto chvíli už dorazila první dodávka, která je ve výši 960 dávek," uvedl dnes Prymula. Dalších více než tisíc dávek by podle něj mohlo dorazit do konce týdne, možná už ve středu. "Takže tady budeme mít celkem 1969 dávek, což jsou dávky, které jsou v rámci programu, který tady byl, které jsou pro Českou republiku zadarmo," dodal Prymula.

Další jednání o dodávkách léku od firmy Gilead Sciences vede Evropská unie. "Tady není přímá linka, že by ministerstvo zdravotnictví jednalo s výrobcem," vysvětlil Prymula. Firma podle něj dává k dispozici až dva miliony dávek a Česká republika je bude prostřednictvím unie nakupovat.

O to, že remdesivir v nemocnicích dochází, informoval Český rozhlas v pondělí na základě informací Sekce nemocničních lékárníků a vedoucího lékaře Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) Martina Balíka. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová v pondělí na dotaz ČTK sdělila, že remdesiviru je dost pro všechny pacienty, kteří ho potřebují. Ministerstvo podle Štěpanyové provedlo včas všechny kroky, potřebné pro zajištění dalších dodávek léku.

Covid-19 má u většiny lidí lehčí průběh. V poslední době však v Česku značně vzrostlo množství hospitalizovaných. Počet lidí, kteří s covidem-19 skončili v nemocnici, se podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví zvýšil od začátku září zhruba pětinásobně na 820. Na více než pětinásobek stoupl i počet hospitalizovaných, kteří jsou ve vážném stavu. Podle ministerstva jich je 187.