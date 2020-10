Prvním soupeřem hokejové dvacítky na MS budou hráči Švédska

Mistrovství světa hokejistů do 20 let, čtvrtfinále: Švédsko - ČR, 2. ledna 2020 v Ostravě. Skrumáž před českou brankou.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let, čtvrtfinále: Švédsko - ČR, 2. ledna 2020 v Ostravě. Skrumáž před českou brankou. ČTK/Ožana Jaroslav

Curych - Prvním soupeřem české hokejové reprezentace do dvaceti let na juniorském mistrovství světa v Edmontonu bude 26. prosince Švédsko, které je letos na domácím šampionátu v Ostravě vyřadilo ve čtvrtfinále. Podle nyní zveřejněného programu se následně svěřenci trenéra Karla Mlejnka ve skupině B utkají s Ruskem, USA a Rakouskem. Do čtvrtfinále postoupí čtveřice týmů.

Šampionát v Kanadě se oproti původním plánům uskuteční jen v Edmontonu, v Red Deer se hrát nebude. Turnaj se odehraje kvůli koronavirové situaci bez přítomnosti diváků v takzvané "bublině" jako například play off NHL. I kvůli tomu se bude hrát dvanáct dní místo obvyklých jedenácti. Začne se již 25. prosince.

Český tým odehraje tři ze čtyř utkání ve skupině (proti Švédsku, USA a Rakousku) od 12:00 místního času, tj. od 20:00 SEČ. Pouze s Ruskem bude národní tým hrát od 19:30 (3:30 SEČ). S ohledem na složitou epidemiologickou situaci se tentokrát nebude hrát o udržení, z elitní skupiny nikdo nesestoupí.

Mezinárodní hokejová federace zveřejnila i program přípravných zápasů, Češi se před turnajem utkají s Finskem a Německem.