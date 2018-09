Brno - Po zisku dvou extraligových titulů mají hokejisté Komety Brno v nadcházející sezoně zatím jen dílčí cíl, kterým je přímý postup do play off. V posledních sedmi sezonách skončili jen dvakrát bez medaile a znovu patří k největším favoritům.

"Nebudu se moc lišit od toho, co jsem říkal loni. Po dvou titulech si nemůžeme klást malé cíle. Prvním je dostat se bezpečně po základní části do nejlepší šestky. Věřím, že se nám to povede. Potom se ale může stát cokoliv," uvedl na dnešní tiskové konferenci trenér Kamil Pokorný.

Vzhledem k výsledkům v posledních sezonách bude pro všechny týmy Kometa atraktivním soupeřem. "Asi se na nás budou více připravovat. Musíme být, stejně jako loni, na tuto situaci připraveni. Nemyslím si ale, že by na nás byl nějaký extra hon," domnívá se kapitán Leoš Čermák.

V letní přestávce získala Kometa obránce Juraje Mikuše (Sparta Praha) a útočníky Lukáše Kašpara (Slovan Bratislava), Bedřicha Köhlera (Hradec Králové) a Petera Muellera (Salcburk). Z hostování v Mladé Boleslavi se vrátil Lukáš Nahodil. Naopak odešli brankář Marek Čiliak (Slovan Bratislava) a Jakub Krejčík (Lukko Rauma), Hynek Zohorna (Lahti), Martin Nečas (Carolina), Vojtěch Němec (Plzeň), Tomáš Vincour (Hradec Králové), Marcel Haščák (Košice), Lukáš Vágner a Tomáš Havránek (oba hostování Karlovy Vary).

Hlavní změnou je odchod brankářské jedničky Čiliaka, které nahradí Marek Langhamer. "Odchody jsou oproti loňsku o nějaké jednotky vyšší, ale zdravé jádro zůstává pohromadě. Kluci, kteří přišli, mají kvalitu, neboť prošli dobrými soutěžemi," uvedl Pokorný. Herní styl se podle něj výrazně nezmění. "Držíme se modelu, který nám přináší úspěchy."

S přípravou byl Pokorný spokojen. V součtu s Ligou mistrů odehrála Kometa deset zápasů. "Narazili jsme na kvalitní soupeře. Měli jsme minimum zranění, nevyskytl se žádný problém," uvedl. V přípravě prohrála Kometa pouze jeden ze dvou duelů se Slovanem Bratislava a s Amurem Chabarovsk. Kromě Slovanu porazila Spartak Moskva, Znojmo a Třebíč. V Lize mistrů Brňané prohráli jedno ze dvou utkání s běloruským Grodnem a dvakrát porazili Eisbären Berlín.

"V Lize mistrů se ukázalo, jakým způsobem chceme hrát. Tuto soutěž bereme vážně. I když je nám mnohdy podsouváno něco jiného. Skupinu máme rozehranou slušně. V říjnu nás čekají ještě dva zápasy se švýcarským Zugem. Současnou pozici v tabulce chceme proměnit v postup," dodal kouč.

V extralize čeká Kometu náročný začátek. V sobotu hraje v Chomutově a už v neděli, po cestování přes celou republiku, přivítá Plzeň. Podobný program v sobotu venku a v neděli doma mají Brňané na programu třikrát za sebou celé září.

"Cestování bez odpočinku bude náročné. Kdyby to bylo jednou, tak tomu rozumím. Ale třikrát po sobě si myslím, že je moc. Je to jiné než v play off. To hrajete dva zápasy po sobě doma, nebo na ledě soupeře. Bez cestování," řekl Čermák.