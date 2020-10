První volební den skončil, hlasovala asi čtvrtina lidí

Praha - První den letošních krajských a senátních voleb ve 22:00 skončil. Zájem lidí o hlasování se různil, odhadem přišla podle informací ČTK z volebních okrsků zhruba čtvrtina voličů. Lidé mohou přijít k urnám ještě v sobotu, kdy budou volební místnosti otevřeny od 08:00 do 14:00. Představitelé sněmovních stran při volbách vyjadřovali obavy, jestli účast voličů nepříznivě neovlivní obavy z koronaviru. Hlas dnes odevzdal i prezident Miloš Zeman, který při odchodu z volební místnosti řekl novinářům, že každé demokratické volby jsou důležité. Voleb se mohli zúčastnit i lidé, kteří jsou kvůli nemoci covid-19 v karanténě či izolaci.

Hlasování se konalo za zpřísněných bezpečnostních podmínek kvůli epidemii koronaviru. Lidé měli mít tak jako jinde v uzavřených prostorách roušky a mohli využít dezinfekci k očištění rukou.

Volby zatím žádné komplikace nepoznamenaly, pouze v Moravskoslezském kraji se vyskytlo podezření na organizované svážení voličů. Podle náměstka ministra vnitra Petra Mlsny se případem zabývá policie. V Lounech v jedné z volebních místností zemřel sedmdesátiletý volič, hlasování kvůli tomu bylo na hodinu přerušeno.

Dnes volil i prezident republiky. Zeman s manželkou Ivanou v základní škole v pražské Brdičkově ulici odevzdali hlasy v senátních volbách. Každé volby jsou důležité, pokud jsou demokratické, řekl prezident při odchodu novinářům. Jednalo se o jednu z prvních příležitostí, kdy se Zeman objevil na veřejnosti od operace zlomené ruky ze závěru srpna.

Nejvyšší představitelé stran, kteří dnes dorazili k urnám, často vyjadřovali obavy z dopadu situace kolem koronaviru na volební účast. "Snad bude co nejvyšší. V krajských volbách ale bývá 30 až 40 procent. Nikdo ani neví, jak volební účast ovlivní současná pandemie," řekl předseda ODS Petr Fiala při odevzdání hlasu v Brně. Předseda KSČM Vojtěch Filip se obává, že účast v krajských volbách nepřekročí 35 procent. "Proto bych rád požádal občany, aby nepodceňovali volby a k volbám přišli," řekl novinářům v Českých Budějovicích, kde volil do zastupitelstva kraje.

Předseda ČSSD, vicepremiér a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček doufá v co největší účast. "Já jsem se v těch posledních dnech a týdnech snažil přesvědčit voliče, že z hlediska bezpečnosti jsou ty volby zajištěny, že jsme opravdu přijali všechna možná opatření," uvedl při hlasování v Mladé Boleslavi.

Jaké výsledky volby přinesou, nechtěli většinou předsedové stran odhadovat. Premiér a předseda vládního hnutí ANO Andrej Babiš by chtěl, aby ANO obhájilo v regionech vítězství z roku 2016. Soudí ale, že některé strany mají už nyní připravené koalice. "Může se stát, že pokud bychom někde vyhráli, že se spojí proti nám, jako tomu bylo v roce 2016," řekl médiím potom, co dnes odevzdal hlas s manželkou Monikou v obecním úřadu v Průhonicích u Prahy. "Zásadně před volbami neříkám čísla," uvedl Babišův koaliční partner ve vládě Hamáček.

Šéf ODS Fiala řekl pouze, že jeho strana nemá už 12 let hejtmana a chce se znovu podílet na vedení krajů. Třeba předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová při příchodu k hlasování řekla, že koalice s TOP 09 aspiruje na vítězství v Plzeňském kraji a do vedení regionů by se mohli její zástupci dostat i v dalších krajích. Předseda STAN Vít Rakušan by považoval za úspěch, kdyby se Starostové dostali do zastupitelstva v každém kraji, a chce, aby všichni čtyři senátoři STAN obhájili mandát. Předseda KSČM by zase považoval za úspěch, pokud by celorepublikově získala jeho strana více mandátů, než obhajuje.

Hlasovat v letošních krajských a senátních volbách mohli i lidé, kteří mají kvůli nákaze koronavirem nařízenou karanténu nebo musejí být kvůli kontaktu s nakaženým v izolaci. Hlasy odevzdávali už ve středu přímo z auta na speciálních drive-in stanovištích. Této možnosti využilo 3672 lidí. Volební místa pro hlasování z auta byla dimenzována až na 16.000 voličů, kteří jsou aktuálně v Česku v karanténě.

Další lidé využili možnosti hlasovat v pobytových zařízeních - třeba domovech seniorů - uzavřených kvůli výskytu koronaviru. Speciální komise složené z vojáků a zástupce krajského úřadu docházely také na požádání i za lidmi v karanténě domů. Speciální volební komise v ochranných oblecích, s respirátory, štíty, rukavicemi a zvláštními přenosnými volebními schránkami musela vyrazit například do zlínské nemocnice. U jednoho z nahlášených voličů je tam totiž podezření na nákazu koronavirem.

Ve volbách do krajských zastupitelstev obhajuje vítězství vládní hnutí ANO. Na třetině území jsou krajské volby spojeny s výběrem senátorů. V senátních volbách zase nejvíce křesel obhajuje koaliční partner ANO ve vládě, sociální demokracie.