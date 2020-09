První vlna testování z OKD prokázala čtyři promile pozitivních

Olomouc - První vlna preventivního testování zaměstnanců OKD po znovuotevření dolů odhalila jen dvě desítky pozitivních z 4830 vzorků. Jde o čtyři promile. Výsledky překvapily i samotné odborníky, podle nich jde o mimořádně nízkou pozitivitu. Svědčí to podle nich o tom, že základní principy chytré karantény fungují velmi dobře. Novinářům to dnes řekl ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) Marián Hajdúch. Většina z 21 pozitivních byla bezpříznaková.

ÚMTM v prvních dvou týdnech otestoval 4832 vzorků, pozitivních bylo 21; z velké části šlo o pendlery a agenturní pracovníky. "Výsledky první vlny testování zaměstnanců OKD ukázaly, že infekce pořád v populaci zůstává, ale naštěstí jsme indikovali velmi malý podíl indikovaných jedinců. Šlo zhruba o čtyři promile. Tyto čtyři promile zaměstnanců OKD měly navíc velmi nízkou virovou nálož. Pravděpodobnost, že by někoho dalšího nakazili, tak není úplně vysoká," řekl ČTK Hajdúch.

Většina pozitivně testovaných zaměstnanců měla bezpříznakový průběh nemoci. "Z 21 lidí tři lidé měli minimální příznaky, které by mohly svědčit pro nákazu. Valná většina těchto lidí byla asymptomatická," doplnil Hajdúch. Šéfka ostravské krajské hygienické stanice Pavla Svrčinová v této souvislosti znovu apelovala, aby v případě jakýchkoliv příznaků lidé kontaktovali lékaře a nechodili do práce.

Do preventivního testování svých zaměstnanců OKD, jež hradí zaměstnavatel, se pustilo vedení závodu s cílem zabránit šíření infekce na pracovišti. Doly se totiž staly jedním z velkých ohnisek nákazy a musely se kvůli tomu zavřít. "Stáli jsme před otázkou, jak znovu fungovat poté, co se doly znovu otevřou. Napadlo nás řešení jediné, kontinuálně testovat naše lidi. Umožní nám to chránit zdraví našich pracovníků a jejich blízkých a zároveň nám to umožňuje těžit. S odstupem několika týdnů mohu konstatovat, že to rozhodnutí bylo správné," řekla v Olomouci předsedkyně představenstva OKD Vanda Staňková.

OKD zahájilo preventivní testování zaměstnanců na covid-19 v polovině srpna. U čtyř dolů působí čtyři odběrové týmy. Výsledky znají horníci do 36 hodin. Vysokokapacitní plošné testování je možné díky softwarovému řešení, které ústav vyvinul, a umožňuje plnou elektronizaci zpracování vzorků. Testování se koná ve 14denních cyklech po dobu tří měsíců, je tedy naplánováno šest vln. Situace se bude odvíjet od epidemiologického stavu v České republice, doplnil pro ČTK Hajdúch.

Koronavirus nejprve zasáhl Důl Darkov a posléze se rozšířil na Doly ČSM. Dolu ČSA se hromadná nákaza vyhnula. Vedoucí protiepidemického oddělení hygieniků v Karviné Andrea Lipjaková již dříve ČTK sdělila, že se v souvislosti s ohniskem nakazilo přes 1700 horníků, jejich příbuzných či kontaktů. Firma proto na několik týdnů přerušila těžbu. Obnovila ji v polovině srpna.