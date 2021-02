První vakcíny firmy AstraZeneca by měly do ČR dorazit 8. února

Praha - První vakcíny proti covidu-19 by firma AstraZeneca měla začít do České republiky dodávat od příštího pondělí 8. února. Informaci, která byla zveřejněna na twitterovém účtu projektu Chytrá karanténa, ČTK potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) před schválením vakcíny tohoto výrobce Evropskou lékovou agenturou (EMA) odhadoval, že první dodávky by mohly do Česka dorazit za dva až tři týdny. Vakcínu EMA povolila 29. ledna.

V únoru se počítá s dodáním 81.000 dávek tohoto výrobce. Blatný v pondělí uvedl, že očekává ještě 335.790 dávek od firmy Pfizer/BioNTech a 110.000 dávek od firmy Moderna. Dvě třetiny dodávek od Pfizer/BioNTech budou použity na přeočkování již očkovaných lidí druhou dávkou. Od Moderny se ještě tento týden distribuuje 12.000 dávek z lednové dodávky.

Celkově by výrobci měli do ČR dodat v únoru 526.000 dávek. Podle původního harmonogramu ve vakcinační strategii měli dovézt 618.200. Z nich 303.225 měla dodat firma Pfizer/BioNTech, 115.000 Moderna a 200.000 AstraZeneca. Větší část z celkového počtu se měla využít na přeočkování, nově očkovaných mělo být v únoru 271.600.

Podle dat o očkování, které zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví, bylo do 1. února očkováno 280.000 lidí, přes 44.700 dostalo i potřebnou druhou dávku vakcíny. Většina naočkovaných vakcín byla od firem Pfizer/BioNTech a asi 6000 od firmy Moderna. Seniorům nad 80 let bylo podáno přes 80.000 dávek vakcíny, tvoří skoro 29 procent. Téměř 74.000 dávek bylo podáno v Praze, zhruba polovina v Brně. V Moravskoslezském kraji přes 29.000. Čtvrtý se zhruba 21.000 naočkovanými dávkami je Středočeský kraj, ve kterém žije podle oficiálních dat Českého statistického úřadu nejvíc obyvatel ze všech regionů ČR.