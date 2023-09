První třetina rozhodla, chtěli jsme hrát hokej, řekl pardubický Sedlák

Pardubice - Po norském Stavangeru si pardubičtí hokejisté poradili v Lize mistrů i s Ingolstadtem. Vicemistra Německa přehráli 6:1 a získali třetí výhru ve čtvrtém utkání aktuálního ročníku soutěže. Gólem a dvěma asistencemi k vítězství Dynama přispěl útočník Lukáš Sedlák.

Už v 17. minutě Pardubice vedly 4:0. "První třetina rozhodla. Nenechali jsme se moc vyprovokovat, bylo to na naší straně v rámci nějakých mezí. Chtěli jsme hrát hokej a v přesilovkách jsme dali góly. Na konci už se to jen dohrávalo," řekl po utkání Sedlák.

Během první třetiny za stavu 2:0 došlo na ledě k řadě šarvátek, po bitce byl vyloučen obránce Tomáš Dvořák. "Byl tam jeden souboj s Tomášem Hykou, což podle mě bylo trochu zákeřné. Od té doby se to začalo trochu více mlátit a dohrávat. Museli jsme si dávat pozor, soustředit se na sebe a na svůj výkon. Myslím, že jsme to zvládli," poznamenal Sedlák.

V závěru první třetiny navíc Dynamo ztratilo i vyloučeného beka Ondřeje Válu a dohrávalo s pěti obránci. Těm vypomohl po přesunu do zadních řad i útočník Daniel Rákos. "Chtěli jsme jim hodně pomáhat, aby to neměli obránci tolik těžké. Bambus (Daniel Rákos) hrál beka a zvládl to výborně, udělal tam velký kus práce. Myslím, že to vyšlo," dodal centr prvního pardubického útoku.

V prostředním dějství Dynamo přidalo další dvě branky. "Byl to nervóznější zápas, bylo tam pár hraničních zákroků a vyloučení. Vnímám i to, že jsme udělali korektury v sestavě, když se vyautovali dva obránci, museli tam zaskočit i útočníci a popasovali se s tím dobře. Rozhodla především první třetina, kdy jsme dali čtyři branky a vzali Ingolstadtu vítr z plachet," přidal svůj pohled pardubický trenér Václav Varaďa.

Pardubice tak výhrou zakončily úvodní sérii zápasů v Lize mistrů, další dva venkovní duely Dynamo odehraje v říjnu. "Škoda prvního zápasu, který nám nevyšel ideálně. Od té doby jsme předváděli lepší výkony. Ve Švédsku to bylo těžké, ale povedl se nám obrat. Podle mě bude důležité vyhrávat zápasy, ve kterých nehrajeme dobře a nejsme lepším týmem. Tam je podstatné, abychom je uměli vyhrávat," uvedl Sedlák.

Nyní už se Dynamo bude chystat na páteční vstup do nového extraligového ročníku. "Pro nás bude super, až teď po zápasech Ligy mistrů vlétneme do extraligy. Dnešní hokej je hlavně o bruslení, vidíme to všude, nejen v Americe. Všechny severské týmy proti nám výborně bruslily, to všichni poznali. Doufám, že to bude vidět," doplnil Sedlák.