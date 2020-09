První trénink F1 v Monze vyhrál Bottas

Monza (Itálie) - Úvodní trénink na Velkou cenu Itálie formule 1 vyhrál Valtteri Bottas. Finský pilot porazil obhájce titulu a týmového kolegu z Mercedesu Lewise Hamiltona, třetí příčku obsadil Alexander Albon z Red Bullu. Druhý trénink na okruhu v Monze odstartuje v 15 hodin.

Bottas předčil šestinásobného mistra světa a vedoucího jezdce průběžného pořadí šampionátu Hamiltona o dvě desetiny sekundy, Albon už za ním zaostal o osm desetin. Úvodní trénink Bottas ovládl počtvrté za sebou, ale z dosavadních sedmi Velkých cen vyhrál jen jednu.

Čtvrtý dojel Daniil Kvjat z Alpha Tauri a pátou příčku obsadil navzdory nárazu do zdi Max Verstappen z Red Bullu, který na druhém místě v hodnocení šampionátu ztrácí na Hamiltona 47 bodů. "Naštěstí to odneslo jen přední křídlo. Stalo se to v rychlém úseku, takže jsme z toho naštěstí vyvázli s minimálním poškozením," řekl šéf Red Bullu Christian Horner.

Trápící se Ferrari potvrdilo, že rychlý okruh v Monze jeho vozům svědčit nebude. Vítěz loňské Velké ceny Itálie Charles Leclerc v prvním tréninku skončil na 11. místě a čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel obsadil předposlední 19. příčku.

Úvodní tréninky na Velkou cenu Itálie:

První trénink: 1. Bottas (Fin./Mercedes) 1:20,703, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,245, 3. Albon (Thaj./Red Bull) -0,797, 4. Kvjat (Rus./Alpha Tauri) -0,852, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,938, 6. Gasly (Fr./Alpha Tauri) -0,964.

15:00 druhý trénink.