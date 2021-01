První Sparta přivítá v extralize Plzeň, Třinec opět vyzve Brno

Praha - Bitva vedoucí Sparty se třetí Plzní bude magnetem mezi šesti pátečními zápasy 40. kola hokejové extraligy. Na Indiány mají Pražané k dobru sedm bodů, ale před druhým Třincem vedou pouze o dva. Oceláři se přiblížili Spartě díky vítězné úterní dohrávce v Brně. Stejného soka vyzvou nyní v domácím prostředí.

Sparťané bodovali už devětkrát po sobě, jen ve dvou utkáních za tu dobu našli přemožitele. "Je super, že dokážeme zvládat vyrovnané zápasy a překlápět je na svoji stranu. Věřím, že vítězná série bude pokračovat," uvedl kapitán Michal Řepík.

Plzeň zažehnala slabší období a po sérii čtyř utkání, v nichž si připsala jen bod, bodovala ve třech posledních vystoupeních na maximum. V dosavadním průběhu sezony Indiáni dvakrát ze tří zápasů Spartu porazili.

Třinec z minulých šesti zápasů posbíral pět výher. Naposledy uspěl v úterý v Brně a s Kometou si v pátek jen prohodí pořadatelství. "Času na přípravu mezi zápasy je teď minimum, ale věřím, že budeme znovu dobře nachystáni a obstojíme i podruhé během tohoto týdne," řekl trenér Václav Varaďa. Ocelářům scházejí Chmielewski, Kundrátek, Roman a Ondřej Kovařčík.

Brňané půjdou do utkání s cílem vrátit domácím úterní porážku. "Soupeři se navzájem dobře znají, nemají se čím překvapit. Rádi bychom navázali na dobrou venkovní sérii, kdy se nám dařilo bodovat," konstatoval asistent trenéra Jan Zachrla.

Hradec Králové si může upevnit pozici v první šestce v utkání proti posledním Českým Budějovicím. "Zápasy šly teď rychle po sobě, takže se nám hodilo, že jsme měli v úterý volno. České Budějovice jsou sice poslední, ale už několikrát dokázaly, že umí překvapit hodně silné soupeře. Nemůžeme přemýšlet vůbec o nějaké lehkovážnosti. Musíme do toho jít stoprocentně koncentrovaní od začátku až do konce," zdůraznil obránce Bohumil Jank.

Jihočeši vyšli pětkrát za sebou naprázdno a za poslední tři utkání inkasovali hrozivých 19 branek. "K propadům dochází v návaznosti na čtení hry. Za tím, že nedokážeme udržet výsledek a inkasujeme, jsou chyby v obraně, ale kolikrát i v útočném pásmu," uvedl na klubovém webu kouč Václav Prospal.

Všechny tři souboje Olomouce a Zlína v sezoně skončily pokaždé výsledkem 1:4 pro hostující celek. Kohouti po dvou prohrách za sebou znovu klesli na dvanácté místo a na předposlední Zlín mají sedm bodů náskok - případná porážka by jejich soupeře přiblížila už na dohled. Hanákům chybí Kucsera, Navrátil, Mácha a Tomeček. Posilou je naopak útočník Kunc.

Předposlední Zlín prohrál čtyři z posledních pěti zápasů. "Naše naděje na postup do vyřazovacích bojů stále žije, i když to bude strašně těžké. Ta bodová ztráta je veliká a zápasů už moc nezbývá. Potřebovali bychom udělat nějakou dlouhou vítěznou šňůru. S Olomoucí asi moc gólů nepadne, obvykle to tak bývá," předpověděl asistent trenéra Martin Hamrlík.

Hokejisté Mladé Boleslavi oslavili jedinou výhru z posledních pěti utkání, zároveň však jen jednou během tohoto období nedosáhli ani na bod. V pátek narazí na Karlovy Vary, které usilovaly o bodový zisk marně čtyřikrát po sobě.

"Mladá Boleslav je výborně bruslící mužstvo, které hraje fyzický hokej. Nečeká nás rozhodně nic jednoduchého, na druhou stranu v současné situaci a rozpoložení si nemůžeme vybírat, s kým budeme hrát. Bude pro nás ale lepší hrát venku a se silnějším soupeřem, kdy se budeme všichni víc koncentrovat do obrany," mínil asistent trenéra Tomáš Mariška.

Vítkovicím v úterý v Litvínově protekly mezi prsty tři body, když vedly 2:0, ale prohrály 2:3. V páteční odvetě půjdou po vítězství. "Za stavu 2:0 jsme už měli zápas prakticky vyhraný, měli jsme ale spoustu šancí, které jsme neproměnili a pak jsme si to prohráli sami. Mě možná těší, že z mnoha stran slyšíme, že se hra zlepšila a že hrajeme dobře, ale já bych byl radši, kdyby nám přibývaly body," řekl kouč Miloš Holaň, jenž v Litvínově vedle bodů přišel na tři až čtyři týdny i o zraněného kapitána Poláka.

Litvínov vydřel za poslední tři zápasy maximum v podobě devíti bodů, vždy se tak stalo po výhře o jediný gól. "Kluci zaslouží uznání za to, jak k tomu v posledních zápasech přistupují a bojují," ocenil kouč Vladimír Országh.

Statistické údaje před pátečními zápasy 40. kola extraligy: -------- HC Oceláři Třinec (2.) - HC Kometa Brno (9.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3 v prodl., 3:1, 3:2. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 36 zápasů/49 bodů (13 branek + 36 asistencí) - Peter Mueller 30/34 (16+18). Statistiky brankářů: Jakub Štěpánek průměr 2,44 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 89,57 procenta a jednou udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,52 a 88,63 - Karel Vejmelka 2,51, 92,26 a třikrát udržel čisté konto, Pavel Jekel 1,94 a 95,24, Lukáš Klimeš 3,04 a 91,39. Zajímavosti: - Třinec se utká s Kometou podruhé během čtyř dnů. V úterý dohrávce 1. kola vyhráli Oceláři v Brně 3:2 díky brance Erika Hrni v přesilové hře v čase 59:22. - Třinec vyhrál dvakrát za sebou a z posledních šesti zápasů prohrál jediný. - Oceláři doma zvítězili třikrát za sebou a ztratili jediný bod. - Kometa prohrála čtyři z uplynulých pěti zápasů. - Brňané venku bodovali šestkrát za sebou a z toho pětkrát vyhráli. - Třinec s Kometou ve třech duelech v této sezoně ztratil jediný bod, předtím s ní vyhrál jediný ze šesti zápasů. - Třineckému kapitánovi Petru Vránovi chybí jeden gól k dovršení hranice 100 branek v extralize. Mountfield Hradec Králové (6.) - Madeta Motor České Budějovice (14.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:1, 6:1, 5:3. Nejproduktivnější hráči: Radek Smoleňák 36/26 (15+11) - Pavel Pýcha 35/25 (9+16). Statistiky brankářů: Marek Mazanec 2,36, 91,28 a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 1,97, 92,60 a jednou udržel čisté konto - Marek Čiliak 4,10 a 86,68, Jan Strmeň 2,93 a 88,76. Zajímavosti: - Mountfield doma vyhrál čtyřikrát za sebou a šestkrát v řadě tam bodoval. - Hradec Králové zvítězil ve třech z posledních čtyř utkání. - České Budějovice venku prohrály jedenáctkrát za sebou a získaly jen dva body. Mimo svůj led uspěl Motor naposledy 27. listopadu, kdy vyhrál ve Zlíně 3:2. - Motor pětkrát za sebou prohrál a nezískal ani bod. - České Budějovice, které po přestěhování Mountfieldu do Hradce Králové s licencí na extraligu v 2013 přišly o nejvyšší soutěž, po návratu mezi elitu po sedmi letech ani v jednom utkání s Východočechy nebodovaly. - Útočník Jakub Sklenář z Hradce Králové může sehrát 700. zápas v extralize. HC Olomouc (12.) - PSG Berani Zlín (13.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:1, 1:4, 4:1. Nejproduktivnější hráči: Jan Káňa II 35/21 (12+9) - Antonín Honejsek 30/22 (6+16). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,47, 91,83 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 3,45 a 89,44 - Libor Kašík 3,11, 91,40 a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Huf 2,85, 91,34 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Olomouc dvakrát za sebou nebodovala a vyhrála jediný z posledních čtyř zápasů, z nichž uhrála jen dva body. - Hanáci doma po výhrách nad Českými Budějovicemi 3:2 a Kometou Brno 2:1 v prodloužení v neděli podlehli Plzni 3:4. - Zlín prohrál dvakrát za sebou a vyhrál jediný z uplynulých pěti utkání. - Berani venku čtyřikrát za sebou prohráli a nezískali ani bod. - Olomouc vyhrála čtyři z posledních šesti vzájemných zápasů. Zlín na jejím ledě ale vyhrál dvakrát za sebou. - Obránce Martin Vyrůbalík z Olomouce v pátek oslaví 40. narozeniny. BK Mladá Boleslav (4.) - HC Energie Karlovy Vary (8.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 11:4, 2:1 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: David Šťastný 35/36 (18+18) - Jakub Flek 36/25 (13+12). Statistiky brankářů: Jan Růžička 2,17, 91,36 a třikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,48 a 90,38 - Filip Novotný 2,87, 90,90 a dvakrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 2,03 a 91,67, Patrik Hamrla 3,58 a 87,88, Adam Horák 5,00 a 86,49. Zajímavosti: - Mladá Boleslav prohrála čtyři z posledních pěti zápasů, ale jen jednou z toho vyšla bodově naprázdno. - Bruslařský klub doma vyhrál tři z posledních čtyř utkání. - Karlovy Vary čtyřikrát za sebou nebodovaly a vyhrály jen dvě z uplynulých dvanácti utkání. - Energie venku pětkrát za sebou prohrála a nezískala ani bod. - Mladá Boleslav vyhrála pět z posledních šesti vzájemných utkání. - Útočník Ondřej Najman z Mladé Boleslavi v sobotu oslaví 23. narozeniny, americkému obránci Conoru Allenovi z Bruslařského klubu bude v neděli 31 let. HC Vítkovice Ridera (11.) - HC Verva Litvínov (10.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:1 v prodl., 6:2, 2:3. Nejproduktivnější hráči: Dominik Lakatoš 33/26 (17+9) - Viktor Hübl 36/24 (9+15). Statistiky brankářů: Daniel Dolejš 2,24, 92,98 a dvakrát udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 2,92 a 90,34 - Denis Godla 2,35, 91,75 a čtyřikrát udržel čisté konto, Šimon Zajíček 2,37 a 90,63, David Honzík 3,28 a 88,72. Zajímavosti: - Vítkovice se utkají s Litvínovem podruhé během čtyř dnů. V úterý v dohrávce 1. kola na severu Čech prohrály 2:3. - Ostravané prohráli tři z posledních čtyř zápasů, ale doma zvítězili třikrát v řadě. - Litvínov třikrát za sebou bodoval, což se mu podařilo poprvé v sezoně, a prohrál jediný z uplynulých pěti duelů. - Verva venku vyhrála dvakrát za sebou a prohrála mimo svůj led jen dva z posledních šesti duelů. - Vítkovice doma porazily Litvínov čtyřikrát za sebou a v Ostravě vyhráli Severočeši naposledy 9. prosince 2018 (3:0). - Obránce Lukáš Doudera z Vítkovic může sehrát 200. zápas v extralize. - Útočníkovi Zbyňku Irglovi z Vítkovic chybí jedna trefa k dovršení hranice 200 branek v extralize. HC Sparta Praha (1.) - HC Škoda Plzeň (3.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:5, 1:3, 6:2. Nejproduktivnější hráči: Michal Řepík 37/39 (20+19) - Milan Gulaš 37/43 (12+31). Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,13, 91,93 a čtyřikrát udržel čisté konto, Oldřich Cichoň 0 a 100, Jakub Neužil 2,27 a 90,00, Alexander Salák 3,93 a 83,33 - Dominik Frodl 2,55, 90,95 a jednou udržel čisté konto, Dominik Pavlát 1,91, 93,82 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta vyhrála třikrát za sebou a bodovala devětkrát za sebou, přičemž při této sérii jen dvakrát prohrála. - Pražané zvítězili doma čtyřikrát za sebou a ztratili jediný bod. - Plzeň po sérii čtyř porážek třikrát za sebou vyhrála a neztratila ani bod. - Sparta po sérii tři porážek ve vzájemných zápasech naposledy 13. prosince vyhrála v Plzni 6:2. - Obránce Vojtěch Budík z Plzně v pátek oslaví 23. narozeniny. - Obránce Tomáš Dvořák ze Sparty může v neděli ve Zlíně sehrát 300. zápas v extralize. Další program: -------- Sobota 30. ledna - předehrávka 41. kola: 17:00 HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov (vzájemný zápas v této sezoně: 2:4, 7:6 po sam. nájezdech, 1:2 v prodl.). Neděle 31. ledna - 41. kolo: 15:30 Madeta Motor České Budějovice - BK Mladá Boleslav (2:5, 1:2 v prodl., 4:5), 16:00 Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc (4:1, 2:1, 2:0), HC Oceláři Třinec - HC Energie Karlovy Vary (5:2, 7:2, 3:4 po sam. nájezdech), 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice (2:3 v prodl., 5:2, 1:4), HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové (2:1, 2:3, 3:2 v prodl.; ČT 2), 17:00 PSG Berani Zlín - HC Sparta Praha (0:3, 4:6, 0:10).