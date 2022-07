První pyrenejskou etapu Tour vyhrál Kanaďan Houle, Vingegaard udržel náskok

Foix (Francie) - První z trojice pyrenejských etap Tour de France na úvod třetího rozhodujícího týdne vyhrál po samostatném úniku kanadský cyklista Hugo Houle. Celkový lídr Jonas Vingegaard dokončil 16. etapu ve skupině společně s obhájcem vítězství z minulých dvou let Tadejem Pogačarem a udržel před ním náskok 2:22 minuty.

Jednatřicetiletý outsider Houle si v horkém počasí dojel po 178,5 km pro první profesionální vítězství mimo mistrovství Kanady, na němž dvakrát ovládl časovku. Na Tour vyhrál jako druhý Kanaďan v historii, 34 let po Steveu Bauerovi, jenž je shodou okolností sportovním ředitelem jeho týmu Israel-Premier Tech.

Minutu a 10 sekund za osamoceně jedoucím Houlem spurtoval ve městě Foix domácí Valentin Madouas, jenž těsně překazil double Kanady a stáje Israel-Premier Tech. Třetí totiž dojel vítězův krajan a kolega Michael Woods.

"Ještě nikdy jsem nevyhrál závod! Když jsem zaútočil, chtěl jsem především připravit pozici pro Michaela Woodse. Ale když jsem viděl, že mě nechali jet, dal jsem do toho všechno a vydržel jsem až do konce," uvedl emotivní Houle.

Životní triumf věnoval památce bratra Pierricka, jehož před deseti lety při běhu zabil opilý řidič. "Měl jsem sen: vyhrát etapu pro bratra, který zemřel, když jsem se stal profesionálem. Deset let jsem na to dřel a teď jsem pro něj to vítězství získal. Jsem strašně šťastný," dodal.

Skupina s favority na celkové vítězství dorazila do cíle 5:54 minuty po Houleovi. Slovinský obhájce prvenství Pogačar sice ve stoupání na Port de Lers zhruba 50 km před cílem naznačil několikrát útok, dánský lídr Vingegaard se ho ale bez problémů udržel. Poslední výstup první kategorie na Mur de Péguére 20 km před cílem už drama nenabídl.

Krizový den po volném pondělku prožil domácí favorit Romain Bardet. Francouzský vrchař se neudržel nejlepších, nabral na ně ztrátu více než tři a půl minuty a z průběžného čtvrtého místa klesl na deváté. Čtvrtou pozici nově drží Kolumbijec Nairo Quintana, třetí je bývalý vítěz Geraint Thomas z Británie s odstupem 2:43 na Vingegaarda.

Ve středu je na programu kratší, ale náročná horská etapa s dojezdem na kopci. Na 130 kilometrech jsou tři stoupání první kategorie včetně cílového do Peyragudes ve výšce 1580 metrů nad mořem. "Zítra a pozítří budu zase útočit a doufám, že získám nějaký čas. Nikdy to nevzdám, bude to zajímavé," slíbil Pogačar, jenž přišel o žlutý trikot během slabšího dne minulou středu.

Cyklistický etapový závod Tour de France - 16. etapa (Carcasonne - Foix, 178,5 km): 1. Houle (Kan./Israel-Premier Tech) 4:23:47, 2. Madouas (Fr./Groupama-FDJ), 3. Woods (Kan./Israel-Premier Tech) oba -1:10, 4. Jorgenson (USA/Movistar) -1:12, 5. Storer (Austr./Groupama-FDJ) -1:25, 6. Vlasov (Rus./Bora-hansgrohe), 7. Teuns (Belg./Bahrain Victorious) oba -1:40, 8. Geschke (Něm./Cofidis) -2:11, 9. Burgaudeau (Fr./TotalEnergies), 10. Caruso (It./Bahrain Victorious) oba -5:04. Průběžné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 64:28:09, 2. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -2:22, 3. Thomas (Brit./Ineos Grenadiers) -2:43, 4. Quintana (Kol./Arkéa-Samsic) -4:15, 5. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) -4:24, 6. A. Yates (Brit./Ineos Grenadiers) -5:28, 7. Meintjes (JAR/Intermarché-Wanty-Gobert) -5:46, 8. Vlasov -6:18, 9. Bardet (Fr./DSM) -6:37, 10. Pidcock (Brit./Ineos Grenadiers) -10:11.