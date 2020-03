První policista byl nakažen koronavirem, je z oddělení v Litovli

Praha/Olomouc - První policista v Česku má pozitivní test na nový typ koronaviru. Je z obvodního oddělení v Litovli, kterou dnes spolu s dalšími 20 obcemi na Olomoucku uzavřeli hygienici kvůli vyššímu počtu nakažených a potenciálně nakažených kontaktů a policisté tam střeží přístupové cesty. ČTK to dnes řekla krajská policejní mluvčí Marie Šafářová. Počet policistů v karanténě kvůli podezření na nákazu se v ČR od neděle zvýšil o 16 na 279, vyplynulo z vyjádření policie na twitteru. Policejní sbor čítá asi 40.000 příslušníků.

"Můžeme potvrdit, že jeden z policistů obvodního oddělení Litovel byl pozitivně testovaný na koronavirus. Výkon služby na tomto oddělení i v celé uzavřené oblasti probíhá v omezených podmínkách a zajišťují jej i jiné útvary," uvedla mluvčí. Doplnila, že v rámci olomouckého krajského policejního ředitelství je v karanténě 65 policistů a občanských zaměstnanců.

Právě oblast v katastru Litovle, odkud nakažený policista pochází, hygienici v noci na dnešek kvůli extrémnímu výskytu koronaviru uzavřeli. Podle hejtmana Ladislava Oklešťka je zde 25 potvrzených případů a až tisíc kontaktů s vazbou na pozitivní případy. "Od časných ranních hodin policisté střeží veškeré přístupové cesty do lokalit na Litovelsku a Uničovsku. Dle rozhodnutí krajské hygienické stanice jsou lokality uzavřeny. Žádáme všechny občany, aby nařízení dodržovali a řídili se pokyny krajské hygienické stanice a policistů," uvedla policejní mluvčí. Lidé nemohou dané území opustit a mají zakázaný i pohyb mimo místo jejich trvalého pobytu. Současně jsou uzavřeny exity D35.

Policejní prezidium v neděli informovalo, že s ohledem na ochranu před nákazou omezí tzv. bagatelní činnost, při které policisté přijdou do kontaktu s lidmi. Týká se to mimo jiné preventivních dopravních kontrol a upraveno bylo i vnitřní fungování v úřadovnách a služebnách. Vnitřní doporučující stanovisko vydal v sobotu policejní prezident Jan Švejdar.

Podle dřívějšího vyjádření policejního prezidia to ale rozhodně neznamená, že by policisté přestali vykonávat svou práci. Pouze omezí výkon zmíněné tzv. bagatelní činnosti. Zároveň jim bylo doporučeno, aby co nejvíc agendy vyřizovali bezkontaktně. "Na úřadovnách jsou rozděleni na dvě skupiny, které se nepotkají, neboť do karantény již odcházejí kvůli nakažení při výkonu služby," řekla v neděli mluvčí Kateřina Rendlová. Změněno bylo i fungování jídelen.

V Česku bylo dnes ráno potvrzeno 298 případů nákazy koronavirem, proti nedělnímu ránu o 84 více. V Olomouckém kraji je těchto případů dosud 32. Celkem 13 z nich je z obvodu Litovle, 12 z Uničova, dva případy hlásí Olomouc a po jednom obvod Hranic, Prostějova, Šternberka, Šumperka a Zábřehu.