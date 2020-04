První parkovací zóny v Praze 10 by měly začít fungovat 24. srpna

Praha - Zóny placeného stání v Praze 10 by měly začít fungovat 24. srpna ve Vršovicích a části Vinohrad, 5. října ve Strašnicích a 2. listopadu v Malešicích. ČTK to dnes řekl mluvčí městské části Jan Hamrník. Radnice ještě na základě podnětů občanů upravuje finální projekt, který následně schválí rada městské části a poté se odešle na magistrát, který o úpravách zón rozhoduje. Zastupitelé Prahy 10 o připojení do systému rozhodli loni v červnu.

Projekt zón podle Hamrníka radní schválili začátkem března, následně mohli obyvatelé posílat svoje připomínky, které radnice částečně nebo zcela zapracovala. Následovat měla veřejná prezentace, kterou však muselo vedení radnice z důvodu pandemie nového koronaviru zrušit a místo toho návrh představilo na internetu.

Lidé poté dostali další možnost se k návrhu vyjádřit. "Tyto podněty projedná komise pro dopravu a parkování, následně projekt bude schvalovat rada městské části a stanovisko odešleme na magistrát," řekl mluvčí. Radnice chce zóny zavést proto, že Praha 10 je obklopena městskými částmi, kde již fungují, a parkující auta se přesouvají na její území.

První regulace parkování začala v 80. letech v Praze 1. Takzvané modré zóny byly poprvé zavedeny v roce 1996 v části Prahy 1. Následně byly rozšířeny na celou Prahu 1, 2, 3 a 7 a část Prahy 16. Platí také ve vybraných částech Prahy 4, 5, 6, 8 a 9. Část radnic postupně zóny na svém území rozšiřuje.