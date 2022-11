První obří slalom SP v sezoně vyhrála v Killingtonu Gutová-Behramiová

Killington (USA) - První obří slalom sezony Světového poháru vyhrála v Killingtonu Švýcarka Lara Gutová-Behramiová. Jednatřicetiletá mistryně světa porazila v těžkých, větrných podmínkách, kvůli nimž se jelo na zkrácené trati, o sedm setin Italku Martu Bassinovou. Třetí skončila s odstupem dvou desetin olympijská šampionka Sara Hectorová ze Švédska, jež závod vedla po prvním kole.

Gutová-Behramiová proměnila ve vítězství hned první start v sezoně, v SP čekala na úspěch v obřím slalomu od října 2016. "Příprava byla dobrá, ale pak jsme museli měsíc čekat na závody, to bylo komické. Člověk potřebuje závodit, aby se dostal do rytmu," řekla Švýcarka a přiznala, že se bála dalšího odložení závodu. "Dneska, když jsem to viděla, říkala jsem si: vítr, zase to odloží. Ale mám radost, že jsem nakonec předvedla dobré jízdy," dodala.

Zklamáním skončil start v domácím prostředí pro obhájkyni celkového prvenství v SP Mikaelu Shiffrinovou. Americká hvězda figurovala po první jízdě na desátém místě a ve finále si ještě o tři pozice pohoršila. Na Gutovou-Behramiovou, která vybojovala 35. vítězství v SP v kariéře, ztratila 1,40 sekundy.

Díky vítězství v obou slalomech z minulého týdne v Levi, které byly dosud jedinými odjetými závody žen této sezony, se ale Shiffrinová udržela v čele celkového pořadí. Před Slovenkou Petrou Vlhovou, která dnes dojela čtvrtá, vede o 50 bodů.

České reprezentantky Adriana Jelínková a Elese Sommerová ve Vermontu neuspěly. Brněnská rodačka Jelínková v prvním závodu v SP v českých barvách po jarním přestupu z nizozemské reprezentace obsadila 45. místo a od finálové třicítky ji dělila více než sekunda. Elese Sommerová jízdu stejně jako minulý týden při slalomech ve Finsku nedokončila.

V neděli je v Killingtonu na program třetí slalom. V něm si může Shiffrinová spravit chuť a zaútočit na 77. triumf v SP. Ve své nejoblíbenější disciplíně už v domácím prostředí v minulosti pětkrát zvítězila.

Závod SP v sjezdovém lyžování v Killingtonu (USA): Ženy - obří slalom: 1. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1:44,08 (52,72+51,36), 2. Bassinová (It.) -0,07 (52,88+51,27), 3. Hectorová (Švéd.) -0,20 (52,29+51,99), 4. Vlhová (SR) -0,46 (52,75+51,79), 5. Liensbergerová (Rak.) -0,55 (53,23+51,40), 6. Mowinckelová (Nor.) -0,61 (52,67+52,02), ...v 1. kole 45. Jelínková 55,96, Sommerová (obě ČR) nedokončila 1. kolo. Průběžné pořadí SP: 1. Shiffrinová (USA) 220 b., 2. Vlhová 170, 3. Hectorová 141, 4. Holdenerová (Švýc.) 140, 5. Liensbergerová 101, 6. Gutová-Behramiová a Dürrová (Něm.) obě 100, ...19. Dubovská (ČR) 33.