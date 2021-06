První letní posilou fotbalistů Sparty je reprezentant Pešek

Praha - První letní posilou sparťanských fotbalistů je reprezentační záložník Jakub Pešek, který přestoupil z Liberce. Sedmadvacetiletý křídelník se letenskému klubu, jehož je odchovancem, upsal do roku 2024. Pražané o tom informovali na svých internetových stránkách.

"Pocity jsou to neskutečné, protože se vracím domů. Od začátku to byl můj cíl, když jsem ze Sparty odešel. Ten cíl se naplňuje a jsem za to strašně šťastný," uvedl Pešek, kterého s reprezentací čeká mistrovství Evropy.

"Jakub je pracovitý hráč, silný v situacích jeden na jednoho. Je rychlý, má dobrý pohyb a orientaci na hřišti, nemá problém hrát na obou krajích. Takovou typologii hráče v křídelní pozici v týmu chceme. Má za sebou dvě produktivní sezony v Liberci. Po zásluze jede s reprezentací na Euro," dodal sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Pešek v letenském klubu působil od 16 let a v listopadu 2014 v jeho dresu debutoval v lize. Poté působil v Českých Budějovicích a v létě 2018 přestoupil do Liberce. V nejvyšší soutěži má na kontě 105 zápasů a 15 gólů. Na severu Čech se postupně stal jednou z opor a v uplynulé ligové sezoně si připsal šest branek. Dvě dal při květnové domácí remíze 2:2 se Spartou.

"Když jsme hráli se Spartou, měl jsem vždy ambice se ukázat. Vždycky jsem se chtěl vrátit a jsem rád, že se to nyní teď podařilo," řekl Pešek, který si vloni v září odbyl premiéru za reprezentační A-tým a trenér národního celku Jaroslav Šilhavý ho nečekaně nominoval na Euro.

"Mistrovství Evropy bylo překvapení, protože jsem to nečekal. Je to turnaj, který se jen tak nezažije. Jsem rád, že to můžu zažít. Plus přestup do Sparty, což jsem si vždycky přál. Budu se snažit, abych byl s týmem co nejdřív, abych se co nejrychleji adaptoval a týmu co nejrychleji pomohl," dodal Pešek, jenž by měl ve Spartě zvýšit konkurenci na kraji zálohy po odchodu Srdjana Plavšiče, který neprodloužil smlouvu a podle médií míří do Slavie.