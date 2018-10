Praha - První kolo letošních senátních voleb vyhráli nejčastěji kandidáti ODS, a to v devíti z 27 obvodů. ODS ale může mít stejný počet postupujících jako ANO. Rozhodne se mezi nimi v Praze 4 a 8. Volby podle očekávání přinesly porážku pro vládní ČSSD, která místo 13 křesel bude mít šanci obhájit pouze pět, a mít tak nejvýše sedmnáctičlenný klub. Nebude tak už asi mít nejsilnější senátní frakci a tím možnost nominovat předsedu horní komory.

K tomu má neblíže KDU-ČSL, která může ke 14 jistým senátorům přidat další čtyři. Lidovcům pomohlo i znovuzvolení Jiřího Čunka senátorem už v prvním kole. Úspěšní byli v prvním kole i kandidáti STAN, kteří mohou mít 15 senátorů. Kluby lidovců a Starostů spolu úzce spolupracují a stanou se asi dominantní silou v horní komoře.

Video: Jiří Čunek o senátorské funkci

06.10.2018, 21:00, autor: Jana Kuncová, zdroj: ČTK

Vládní koalice ANO a ČSSD na většinu v horní komoře nedosáhne. Potřebovala kvůli tomu vyhrát ve 23 obvodech, šanci ale dostane maximálně v sedmnácti.

ODS a ANO podle výsledků po sečtení hlasů z devíti desetin okrsků měly shodně po 11 finalistech z 50. Pokud by jedenáctka občanských demokratů druhé kolo senátních voleb vyhrála, mohla by mít 17 senátorů. To je i maximální možný počet senátorů ANO, pokud by jejích 11 finalistů uspělo. Ve třech obvodech se pravděpododobně střetnou občanští a sociální demokraté, ve třech zástupci ODS a ANO.

Neúspěchem skončily senátní volby pro KSČM, jejíž jediný senátor Václav Homolka mandát na Chomutovsku neobhájil. Komunisté se tak asi poprvé od vzniku horní komory v ní nebudou zastoupeni, neboť málo pravděpodobné, že by jejich jediná finalistka Milada Halíková na Karvinsku porazila favorizovaného Petra Víchu z ČSSD. Do Senátu se opakovaně nedostali ani zástupci SPD Tomia Okamury.

Úspěšní byli naopak Piráti, které ke svému jedinému senátorovi mohou přidat další dva. Posílit svůj pětičlenný klub o další tři členy může hnutí Senátor 21.

V Praze vede většina bývalých prezidentských kandidátů

V pražských volebních obvodech Praha 12 a Praha 4 vedou po sečtení hlasů v polovině okrsků dva bývalí prezidentští kandidáti Pavel Fischer (nezávislý) a Jiří Drahoš (STAN). V obvodu Praha 2, kde je zatím sečteno přes 40 procent okrsků, vede další z prezidentských kandidátů Marek Hilšer (Marek Hilšer do Senátu). V Praze 8 se po sečtení poloviny okrsků rýsuje souboj o senátorské křeslo mezi bývalým náměstkem ministra financí Lukášem Wagenknechtem (Piráti) a lékařem Pavlem Dunglem (TOP 09).

Fischer, který kandiduje jako nezávislý s podporou ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostů a nezávislých, vede nad kandidátkou Pirátů Evou Tylovou. Bývalý předseda Akademie věd Drahoš, který kandiduje v Praze 4 s podporou TOP 09, KDU-ČSL, STAN a SZ, vede rovněž nad vědkyní a dosavadní senátorkou Evou Sykovou, kterou do boje o Senát vyslalo hnutí ANO. Syková se minule dostala do Senátu za ČSSD.

V Praze 12 se za Fischerem a Tylovou jako třetí zatím umístil bývalý ministr financí Ivan Pilný (ANO). Čtvrtý je ústavní právník a nezávislý kandidát Aleš Gerloch následovaný někdejším ministrem zdravotnictví Ivanem Davidem, který kandiduje za SPD. Dosavadní senátor Tomáš Grulich (ODS) už nekandiduje, senátorem za tento obvod byl od roku 2006.

V Praze 4 se za Drahošem a Sykovou ocitla lékařka Miroslava Skovajsová (ČSSD) a publicista Benjamin Kuras (Realisté).

V Praze 8 se nedaří bývalému prezidentskému kandidátovi z letošní prezidentské volby hudebníku Petru Hannigovi (Rozumní). Po sečtení poloviny okrsků se jeho volební zisk pohyboval těsně nad dvěma procenty.