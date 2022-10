První kniha o českém rapu mapuje více než třicet let populárního hudebního žánru

Praha - První kniha o tuzemském rapu s názvem Českej rap mapuje od Manželů a PSH až po Yzomandiase nebo Steina27 více než třicet let tohoto hudebního žánru. Objemná publikace Ladislava Poety Zemana nabízí pohled na jednu z nejpopulárnějších subkultur dneška. Na více než pěti stech stranách čtenáři najdou rozhovory s představiteli jednotlivých dekád, jako jsou rappeři Orion, Kato, Hugo Toxxx, Hasan, DJ Wich, Řezník, Marpo nebo Viktor Sheen. Knihu představili v pražském klubu Radost FX.

Autor Zeman je fanouškem rapu více než 25 let. V minulosti psal pro různé rapové weby, do již zaniklého časopisu Street a dlouhá léta vysílá na jediném českém rapovém rádiu Spin. I jeho příběh, postřehy a vzpomínky se prolínají knihou a ta díky tomu dostává osobnější ráz.. "Vždycky jsem si chtěl přečíst knihu o českém rapu, ale běžely roky a stále žádná nevycházela. Tak jsem si ji napsal sám," uvedl Zeman.

Autor vyzpovídal desítky umělců, od pionýrů žánru až po současné hvězdy, pátral v archivech dávno neexistujících rapových webů, sháněl obaly desek napříč republikou a strávil hodiny v archivech rapových fotografů. Vytvořil tak unikátní svědectví o tom, jak se v tuzemských podmínkách vyvinul rap z okrajového undergroundového žánru až do současné podoby, ve které ovládá hudební žebříčky prodejnosti a poslechů, plní největší kluby a ovlivňuje celou generaci současné mládeže.

Kniha zahrnuje 25 rozhovorů s předními představiteli scény a zhruba stejný počet profilů. Zvláštní kapitoly jsou věnovány zásadním vydavatelstvím, kompilacím a médiím. "Sice jsem si hodně věcí pamatoval, ale do knihy jsem potřeboval mít jistotu. V našich podmínkách nebylo možné mrknout na Wikipedii a pár kliknutími si vše potvrdit. Často jsem projížděl desetiletí staré rozhovory na již dávno nefunkčních webech. Když jsem chtěl do knihy obal raritního alba v dobré kvalitě, někdy jsem regulérně musel sehnat fyzické CD a dát za něj pětinásobek původní ceny. Jen kvůli obalu. A to je pouhá špička ledovce," řekl Zeman.

Součástí knihy jsou snímky, které pořídil rapový fotograf Lukáš Matoušek. Obálku vytvořil Martin "Kafes" Hirth, malíř pocházející z rapové a graffiti scény. Autor se pro financování knihy vydal cestou crowdfundingu, vybral 420.000 korun. "Bylo vidět, že je hlad po podobné knize," podotkl Zeman.

Historii tuzemské rapové hudby dokumentuje také desetidílný cyklus Rap Story režiséra Šimona Šafránka, který v České televizi popsal vývoj rapu v Česku od undergroundových začátků až k současnosti.

Rap jsou rytmicky mluvené rýmy, hra se slovy a poezie. Rapování je základním elementem hip-hopu, městské hudební subkultury, která vznikla během 60. a hlavně na konci 70. a začátku 80. let v černošských ghettech v USA jako spojení jamajských a amerických vlivů. V 90. letech se stala populární a byla hudebním vzorem v postmoderní taneční hudbě. Hip-hop je spojení mixované hudby a rapu.