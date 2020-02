První hosté se do Thermalu vrátí v půlce března

Ilustrační foto - V karlovarském hotelu Thermal pokračuje 19. listopadu 2019 další etapa rekonstrukce. Hotel ze 70. let minulého století, který vlastní stát, prochází zásadní modernizací, ale snahou je zachovat maximum z původních designových prvků. Náklady oprav jsou 580 milionů Kč. Na snímku jsou stavební výtahy na zadním průčelí budovy.

Ilustrační foto - V karlovarském hotelu Thermal pokračuje 19. listopadu 2019 další etapa rekonstrukce. Hotel ze 70. let minulého století, který vlastní stát, prochází zásadní modernizací, ale snahou je zachovat maximum z původních designových prvků. Náklady oprav jsou 580 milionů Kč. Na snímku jsou stavební výtahy na zadním průčelí budovy. ČTK/Kubeš Slavomír

Karlovy Vary - První hosté se budou moci ubytovat v karlovarském hotelu Thermal v 60 opravených pokojích 15. března. Hotel ze 70. let minulého století, který vlastní stát, je nyní uzavřený a prodělává rozsáhlou modernizaci. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes novinářům v Karlových Varech řekla, že opravy nenaruší průběh červencového filmového festivalu. Hotel je hlavním dějištěm festivalu. Náklady oprav jsou 580 milionů Kč.

Zatím stály 280 milionů korun. "Týká se to té části technologické, dále pokojů a jejich vybavení, vzduchotechniky pro pokoje i sály, nové požární zabezpečení, nové datové rozvody, to jsou teď ty hlavní body, které jsou dané," řekl ČTK generální ředitel Thermalu Vladimír Novák. Při opravách budou podle něj zachována například původní umyvadla, svítidla na chodbách nebo původní křesla.

Patra od desátého do 15. jsou mimo provoz kvůli stavebním pracím od loňského podzimu. V těchto patrech je kompletně rekonstruováno 126 pokojů, budou dokončeny před filmovým festivalem. Od 6. ledna je hotel zcela bez hostů. V dalších 147 pokojích v třetím až devátém patře se dělají pouze částečné úpravy, například klimatizace a vzduchotechniky. "Snažíme se dělat úpravy s maximální citlivostí a snažíme se co nejvíce zachovat jeho původní podobu," řekl Novák. Podle něj se ale následně zvýší cena za ubytování v některých pokojích.

Rekonstrukce se zatím týká vnitřní části hotelu. V další etapě se bude opravovat bazén. Jeho rekonstrukce by měla začít letos začátkem října a otevřít by se měl v červnu příštího roku. Předpokládané náklady na rekonstrukci bazénu včetně přilehlého prostoru činí 120 až 130 milionů korun. Podle ředitele budou zachovány rozměry bazénu, sníží se pouze jeho hloubka. Thermal v příštím roce čeká také kompletní výměna oken. Nyní se chystá dokumentace k výběrovému řízení a do konce roku bude vybrán zhotovitel, uvedl ředitel.

Dodal, že momentálně je přibližně 100 zaměstnanců doma, vybírají si dovolené, a 30 zaměstnanců, například technici, se oprav účastní. Od 2. března se vrátí a připraví hotel na běžný provoz, čekají je také různá školení.

Značné obavy z podoby rekonstrukce hotelu vyjádřila loni na začátku července vnoučata architektů Věry a Vladimíra Machoninových Maria a Jan Kordovští. Podle návrhu Machoninových byla budova ve stylu brutalismu v 70. letech postavena. Podle ředitele není prostor debatovat o úpravách pokojů, protože se již opravují. "Co jsem pochopil, tak je zajímalo zejména řešení veřejných prostor, které teď není v podstatě hotové ani navržené, takže tam se s nimi myslím budeme bavit více," řekl Novák. Vyjádření Kordovských ČTK zjišťuje.