První host na Luční boudu dorazil okolo 11:00, dlouho byl jediný

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Hřebenová Luční bouda v Krkonoších dnes po více než dvouměsíční nucené pauze kvůli koronovariu přivítala první hosty. Provoz je stále možný za přísnějších hygienických pravidel. Otevření předcházely například dezinfekce prostor nebo úpravy stolů v restauraci, řekla dnes ČTK spolumajitelka Luční boudy Klára Sovová. Venku bylo dopoledne zataženo s nízkou oblačností, čtyři stupně nad nulou, vítr a slabě sněžilo.

Prvním hostem byl okolo 11:00 Viktor Tecl z Liberce, který je šestý den na cestě kolem České republiky. "Pochodoval jsem v mlze a najednou z ní vystoupil obrys Luční boudy a světlo. Ulevilo se mi, že je už otevřeno. Je to oáza uprostřed marasmu. Přijali mě krásně, dal jsem si čaj a borůvkové knedlíky," řekl ČTK Tecl.

Podle něj není divu, že byl prvním hostem po znovuotevření Luční boudy. "Je opravdu nevlídno, kdo nemusí, do hor nejde. Jsem tu přes půl hodiny a stále nikdo další nepřišel," řekl ČTK Tecl.

Vyrazil z Ještědu nad Libercem 20. května, republiku má v plánu obejít za 90 dní. "V práci kvůli koronaviru mám volněji, tak jsem vyrazil. Snažím se ujít 25 kilometrů denně a každý desátý den mám v plánu pauzu," řekl ČTK Tecl.

Luční bouda s hotelem a restaurací poblíž státní hranice s Polskem leží ve výšce 1410 metrů nad mořem, má ubytovací kapacitu asi 140 míst. V minulých letech ročně obsloužila asi 300.000 návštěvníků. Podle Sovové je zatím zájem o ubytování malý. Návrat na hodnoty před pandemii v brzké době neočekává. Hranice s Polskem byla kvůli koronaviru stále uzavřená, což návštěvnosti podle ní také nepřidalo.

"Rezervace se objevily teprve před týdnem, na víkend máme obsazenost 20 procent. Květen je obecně slabší, ale loni touto dobou jsme měli obsazenost okolo 80 procent. Nejde to ale přičítat jen koronaviru a vládním opatření, ale i počasí. Hodně lidí se rozhoduje na poslední chvíli podle toho, jak bude," řekla ČTK Sovová.

Pandemie výrazně zasáhla do návštěvnosti Luční boudy, podle ní za uplynulé dva měsíce přišli asi o čtyři miliony korun. "Lidé jsou vyděšení, zatím to nevypadá, že se to brzy vrátí k normálu," řekla ČTK Sovová.

Restaurace, hotely a další podobná zařízení dnes mohly otevřít hostům své vnitřní prostory, které musely 14. března uzavřít kvůli šíření koronaviru. V Krkonoších tak skončila zimní sezona předčasně v polovině března, zastavily se lyžařské vleky, lanovky, zavřely ubytovací a další služby.

Luční bouda je nejstarší boudou v hřebenové části Krkonoš a patří k nejstarším horským objektům ve střední Evropě. Její historie sahá do 16. století. V roce 1938 při vyklízení českého pohraničí shořela a v letech 1939 až 1940 byla zrekonstruována a dostavěna do dnešní podoby. Bouda se také pyšní nejvýše položenou restaurací a pivovarem v Česku.