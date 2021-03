První etapu Valašské rallye vyhrál Grjazin, úřadující mistr Pech skončil

Kopřivnice (Novojičínsko) - První etapu Valašské rallye, která zahájila sezonu mistrovství České republiky v automobilových soutěžích, ovládl Rus Nikolaj Grjazin. Po čtyřech rychlostních zkouškách má v čele pořadí náskok 20 sekund na Filipa Mareše, třetí je Jan Kopecký. Již po první měřeném úseku z rallye odstoupil úřadující šampion Václav Pech, jenž měl defekt, ztratil tři a půl minuty a neobhájí loňské prvenství.

Grjazin vyhrál tři ze čtyř erzet, pouze ve druhém testu byl rychlejší Kopecký. Pětinásobný vítěz Valašské rallye se držel na druhém místě, v závěrečném testu úvodního dne ale ztratil 14 sekund a navíc dostal desetisekundovou penalizaci za pozdní příjezd do časové kontroly V průběžném pořadí jej tak předstihl Mareš.

"Bylo to celkem dobré. Snažili jsme se být rychlí. Je mi líto Honzy Kopeckého, ale to je rallye, nedá se s tím nic dělat. Těšíme se na zítra. Náš cíl je jet v každé vložce co nejrychleji, abychom natestovali a připravili se na další závody. Máme svůj plán a toho se držím," uvedl pro web autosport.cz Grjazin, jehož výsledek se nezapočítává do MČR.

Sedminásobného českého šampiona Kopeckého zbrzdily technické problémy mezi třetí a čtvrtou erzetou. Při výměně kol jedno špatně utáhl. "Stáli jsme asi tři kilometry před vložkou a zhruba po sedmi stech metrech nám to kolo upadlo. Odkutálelo se, ale zaplaťpánbůh nejelo v protisměru žádné auto," oddechl si Kopecký, který následně nemohl kolo pořádně utáhnout. "Vybruslili jsme z toho docela dobře. Další s prominutím k... jsem vyrobil hned po startu, pravými koly jsem trefil kámen, který jsem měl napsaný, takže máme ještě vyštíplý pravý předek a zadek. Z auta šly obrovské vibrace a nejistota, že to levé zadní kolo vydrží... Opravdu máme štěstí, že jsme tady," přiznal Kopecký.

První motoristická akce domácí sezony, která se koná za přísných bezpečnostních opatření a bez přítomnosti diváků, vyvrcholí šesti rychlostními zkouškami v neděli.

Výsledky Valašské rallye - po 1. etapě:

1. Grjazin, Aleksandrov (Rus./Volkswagen Polo Gti R5) 40:57,2, 2. Mareš, Bucha -20,2, 3. Kopecký, Hloušek (všichni Škoda Fabia Rally2 Evo) -27,6, 4. Březík, Krajča (Škoda Fabia R5) -35,1, 5. Černý, Černohorský (Škoda Fabia Rally2 Evo) -36,5, 6. Cais, Žáková (Ford Fiesta R5 MkII) -47,1, 7. Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) -58,9, 8. Von Thurn und Taxis, Ettel (Něm./Škoda Fabia Rally2 Evo) -1:45,1.