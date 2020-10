Praha - První den senátního finále skončil, zájem voličů byl nízký. V druhém kole přišla do dnešního večera hlasovat zhruba desetina oprávněných voličů. Je to přibližně stejně jako v první den druhého kola před dvěma lety. Mezi jednotlivými okrsky jsou však výrazné rozdíly. Zatímco v některých okrscích v Chebu se účast pohybuje okolo 25 až 30 procent, v některých menších obcích je jen do deseti procent. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytli volební komisaři. Lidé mohou volit ještě v sobotu od 08:00 do 14:00.

V hlavním městě, kde jsou ve hře tři senátorské mandáty, se dnes volební účast dostala nad deset procent. V Praze 9 přišlo do 20:00 zhruba 12,6 procenta voličů, v Praze 1 to bylo 15,5 procenta a v obvodu Praha 5 asi 15,6 procenta.

Naopak do deseti procent se kolem 20:00 pohybovala volební účast ve středních Čechách. V Kolíně odvolilo 8,6 procenta lidí, v Příbrami necelých šest procent. Na Kladensku si zatím přišlo vybrat svého senátora necelých sedm procent voličů.

Podobný zájem o výběr kandidátů do horní parlamentní komory měli voliči na Lounsku. V lounské základní škole Přemyslovců přišlo do dnešního večera k urnám 8,1 procenta oprávněných voličů. Podle členky tamní volební komise bývají jindy v okrsku při volbách fronty od otevření místnosti. Zhruba 9,5 procenta voličů přišlo za prvních pět hodin od otevření volebních místností v Blšanech, naopak jen okolo tří procent voličů dorazilo v Libčevsi.

Slabá byla do podvečera také účast v obvodech Plzeň-město a Tachov. Kolem 18:00 v pátek vždy odvolilo už kolem osmi až deseti procent. Podle odhadu Jana Nového z krajského úřadu je ale tentokrát účast poloviční. "Na Tachovsku mi hlásili, že ze 190 voličů přišli teprve tři," řekl ČTK. Do tří okrsků ve Stříbře přišlo dohromady podle místního volebního komisaře 60 voličů, měně než půl procenta voličů. "Trochu lepší je to v Plzni, kde je účast do pěti procent," dodal Nový.

Výrazně nižší zájem o výběr senátora než před týdnem, kdy byly senátní volby spojené s volbou do krajského zastupitelstva, byl dnes na Chebsku. Zatímco v některých okrscích v Chebu se účast pohybuje kolem 25 až 30 procent, v menších obcích je stále jen do deseti procent.

Oproti minulému pátku přibližně poloviční je volební účast také v obvodu Česká Lípa. V okrscích, v nichž se ČTK ptala, se pohybovala kolem deseti procent. "Před týdnem jsme měli v tuto dobu už přes 20 procent," uvedla Ivana Šípková za okrsek 2 v České Lípě, kde k 20:00 odvolilo 8,53 oprávněných voličů.

V Jihočeském kraji se volební účast před 21:00 pohybovala od pěti do 15 procent. Zatímco v okrsku základní školy České Velenice byla pětiprocentní, na jindřichohradecké ZŠ Vajgar činila 11,4 procenta. Na bývalé základní škole Lidická ve Strakonicích hlasovalo do dnešního večera 15 procent voličů, ve vimperské škole TGM téměř šest procent voličů.

V Královéhradeckém kraji se druhé kolo senátních voleb koná ve třech volebních obvodech. Na Hradecku byla k 20:30 volební účast zhruba 13 procent, na Rychnovsku 16 a na Trutnovsku přibližně osm procent, sdělili večer ČTK zástupci kraje.

Mezi osmi a deseti procenty se pohybuje volební účast v senátních obvodech na Vysočině. O něco vyšší je zřejmě na Žďársku než na Pelhřimovsku. Například v Bystřici nad Pernštejnem přišlo k volbám osm až 12 procent voličů, v jednom okrsku ve Žďáru nad Sázavou překročila účast 14 procent. V Humpolci na Pelhřimovsku odevzdalo v jednom okrsku hlas teprve 5,6 procenta voličů, v obci Kaliště 4,4 procenta.

Nízkou účast hlásí také volební okrsek Za Mlýnem v Přerově. "Přišlo zatím zhruba deset procent voličů. Je to samozřejmě výrazně méně než tomu bylo minulý víkend," řekla ČTK členka volební komise.

Větší zájem voličů dnes nevzbudily senátní volby v Moravskoslezském kraji. "Kontrolní komise krajského úřadu odhaduje volební účast ve druhém kole senátních voleb v Moravskoslezském kraji okolo sedmi procent," řekla ČTK po 20:45 mluvčí krajského úřadu Miroslava Chlebounová. Dodala, že průběh voleb je zatím bezproblémový.

Ve Zlínském kraji se ve druhém kole senátních voleb volí ve volebním obvodu Zlín a Uherské Hradiště. Ve Zlíně přišlo dnes k 20:30 asi 11,8 procenta voličů, v Uherském Hradišti 16,8 procenta. "Vše je zatím bez problémů, největší účast je tradičně v místní části Sady, kde je volební účast téměř 25 procent," řekla ČTK Dagmar Vacková z uherskohradišťské radnice.

Zatím nejnižší účast ve druhém kole senátních voleb byla v roce 2016, kdy přišlo hlasovat 15,38 procenta voličů. Před dvěma lety to bylo 16,49 procenta a před šesti lety v obvodech, kde se hlasuje i letos, účast v druhém kole dosáhla 16,69 procenta.