Průzkum: Víno je v Česku podle konzumace populárnější než pivo

Brno - Nejoblíbenějším alkoholickým nápojem v Česku je víno, pivo je až na druhém místě. Podle průzkumu agentury Focus pro Vinařský fond konzumuje víno 73 procent dospělých, u piva je to 65 procent dospělých. Vinařský fond o výsledcích průzkumu informoval v tiskové zprávě.

Průzkum se uskutečnil v srpnu a září loňského roku s více než 1200 respondenty staršími osmnácti let. V absolutních číslech, tedy co do zkonzumovaného množství, je ale pivo stále na prvním místě.

"Průzkum nám ukázal, že čeští konzumenti vína jsou většinou vlastenci. Téměř tři pětiny preferují moravská a česká vína zejména kvůli jejich lepší chuti, podpoře domácí produkce a hlavně kvalitě. Za tu jsou ochotni si připlatit, což je pro naše vinaře asi nejdůležitější výstup z tohoto průzkumu," uvedl ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec.

Více než polovina těch, kdo pijí víno, dává přednost bílému, podle průzkumu je to 54 procent, červené preferuje 25 procent konzumentů vína a 15 procentům na barvě nezáleží. Šest procent těch, kdo pijí víno, dává přednost růžovému. Ve srovnání s rokem 2016, kdy se průzkum uskutečnil naposledy, se mírně snížila obliba červeného, naopak mírně vzrostla popularita růžového vína.

Podle množství zbytkového cukru jsou nejoblíbenější polosuchá vína, přednost jim dává 29 procent konzumentů vína, polosladká vína má nejraději 24 procent konzumentů a suchá 22 procent z nich. Popularita suchých a polosuchých vín se od roku 2016 mírně zvýšila, zájem naopak klesá o polosladká a sladká vína.

Dvě třetiny konzumentů vína jej nakupují v obchodních řetězcích, podle průzkumu ale přibývá těch, kdo nakupují ve vinotékách nebo přímo od vinařů. Vína na internetu nakupuje pouze pět procent lidí, kteří víno pijí. Ve srovnání s minulým průzkumem mírně vzrostla průměrná suma, kterou Češi za víno v průměru utratí za měsíc. Zvýšila se o 25 korun na 404 koruny

Od roku 2016 se příliš nezměnily faktory, které výběr konkrétního vína ovlivňují. Hlavní roli stále hrají předchozí zkušenost s vínem, kvalita, doporučení a cena.