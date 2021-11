Průzkum: V příštím roce plánuje plošně zvyšovat mzdy pětina firem

Praha - V příštím roce plánuje plošně zvyšovat mzdy pětina firem. A další pětina firem počítá s růstem mezd u vybraných zaměstnanců. Průměrné navýšení by mělo činit deset procent. Jak v počtu firem, tak v tempu zvyšování mezd jde o nižší čísla než letos, vyplývá z průzkumu ČSOB mezi 400 a firmami a podnikateli.

Pro letošní rok plošně navyšovalo mzdy 28 procent dotazovaných firem a živnostníků a vybraným zaměstnancům přidávalo 24 procent oslovených. Průměrné mzdové navyšování činilo 12 procent.

"Firmy stále bojují s nedostatkem vhodných volných profilů zaměstnanců na trhu, navíc podle aktuálních dat nezaměstnanosti jich ještě spíše ubývá. Firmám tedy často nezbývá než mzdy zaměstnancům dále navyšovat, i když tempo vzhledem k růstu nákladů na energie či materiál může být v příštím roce v průměru nižší než letos,“uvedl výkonný ředitel firemního bankovnictví ČSOB Pavel Prokop.

"Chystám se zvyšovat. Je to nutné, ceny jdou nahoru, pokud chce člověk udržet zaměstnance, tak to musí zaplatit,“ řekl vlastník pražské společnosti Kovářství Beran Jan Beran. "Již nyní máme na úklidové služby nadprůměrné ohodnocení, tak zatím mzdy zvyšovat nebudeme. Opravdu nevím, co bude,“ uvedl majitel firmy Úklidovka Aš Tomáš Rudolf.

Průměrná mzda v Česku v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 11,3 procenta na 38.275 korun. V hrubém tak zaměstnanci dostávali v průměru o 3893 korun více než před rokem. Po zahrnutí růstu spotřebitelských cen výdělek reálně stoupl o 8,2 procenta. Obecně ale platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou.

Průzkum agentury Datank pro skupinu ČSOB mezi 400 malými a středními firmami a podnikateli se uskutečnil od října do počátku listopadu.