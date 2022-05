Průzkum UP: Čínská veřejnost se kloní k Rusku, názory na USA se zhoršily

Olomouc - Vnímání Ruska se mezi čínskými občany za poslední tři roky výrazně zlepšilo, a to i přes ruskou agresi proti Ukrajině. Podle průzkumu veřejného mínění zachyceného v projektu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (UP) je nyní Rusko zemí, kterou Číňané vidí nejpozitivněji, naopak na druhé straně žebříčku se ocitly USA. Průzkum mezinárodní skupina vědců provedla on-line formou v březnu tohoto roku mezi více než 3000 čínskými respondenty. Cílem bylo zkoumat vnímání cizích států a mezinárodních vztahů, informovali dnes ČTK zástupci univerzity.

Výzkum zachytil zejména postoj Číny k Rusku, USA a Evropě. Zjištění ukazují, že čínská veřejnost do značné míry podporuje Rusko v jeho válce na Ukrajině, zatímco názory na USA se v poslední době výrazně zhoršily. "Jedná se o unikátní průzkum, který poskytuje široký a podrobný pohled na postoje Číňanů v klíčovém období mezinárodních vztahů, tedy těsně po ruské invazi na Ukrajinu," uvedl vedoucí výzkumného týmu Richard Turcsányi. "Naše zjištění ukazují, že čínská veřejnost nebyla ruskými kroky rozrušena a Rusko ve válce v principu podporuje," doplnil Turcsányi.

Odborníci se respondentů dotazovali, jaký je jejich pohled na 25 zemí. Zatímco Rusko bylo nejpozitivněji vnímanou zemí, USA byly vnímány nejvíce negativně. Spojené státy byly považovány za vyspělý a mocný stát, který je ale přesto nedůvěryhodný, nepřátelský vůči Číně a který má tendenci zasahovat do záležitostí jiných zemí. Naproti tomu Rusko je jasně vnímáno jako přátelská země, ale bez hlubokých sociálních kořenů, uvedli zástupci UP.

Dalšími velmi pozitivně vnímanými zeměmi byly mezi čínskými respondenty Pákistán, Singapur, Severní Korea a Německo. Naopak mezi negativně vnímané státy patřily také Indie, Japonsko, Vietnam, Jižní Korea a Ukrajina. "Bilaterální vztahy jsou důležitým faktorem ovlivňujícím postoje Číňanů k cizím zemím. Z našich dat vyplývá, že čínská domácí propaganda v tomto ohledu funguje," dodal Turcsányi.

Postoje Číňanů k Rusku a USA se přelévají podle výzkumníků z úrovně vládní politiky i do širších společenských očekávání, jako je třeba preference místa studia nebo návštěvy. Čínští respondenti zároveň považují Rusko za jedinou velmoc stojící vedle Číny, zatímco zahraniční politiky USA, Evropské unie, Japonska a Indie jsou vnímány negativně. I přes napjaté diplomatické vztahy však setrvává obdiv čínské veřejnosti k americké kultuře a většina Číňanů stále považuje USA za kulturně atraktivní, doplnil spoluautor výzkumu Tao Wang z Manchester China Institute.

Autoři průzkumu se také ptali na důvěru ve vakcíny proti covidu-19, konkrétně na to, do jaké míry by respondenti byli ochotni přijmout vakcínu vyrobenou v různých zemích. Z výzkumu vyplynulo, že až 55 % čínských respondentů by nebylo ochotno přijmout vakcíny proti covidu vyrobené v USA a 49 % by se zdráhalo nechat se očkovat evropskými vakcínami. Průzkum byl součástí širšího výzkumného projektu s názvem Sinofonní příhraničí - interakce na okraji.