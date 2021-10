Průzkum: Tři čtvrtiny Čechů zažily v životě tíživou finanční situaci

Praha - Tři čtvrtiny Čechů se během života dostaly do jedné nebo vícero tíživých životních situací, kam patří nezaměstnanost, neschopnost splácet své závazky, téměř nulové rezervy na účtu či dokonce exekuce. Vyplývá to z průzkumu, který agentura Ipsos uskutečnila počátkem srpna pro poskytovatele půjček Provident Financial mezi 800 respondentů.

Většina lidí také zná někoho, kdo se nyní s tíživou situací potýká. "I přes státní pomoc pandemie negativně ovlivnila finanční situaci mnoha domácností. Nyní bylo navíc pro mnoho z nich složité vytvořit si finanční rezervu, proto lze s narůstající inflací očekávat zhoršení jejich situace," uvedl analytik Providentu V části společnosti navíc vládnou obavy z budoucnosti, zejména mezi mladými. Třetina z nich se bojí, že se v následujícím roce dostane do finančních problémů. Tyto obavy má také pětina lidí starších 26 let.

Více než polovina obyvatel ČR zná alespoň jednoho rodiče samoživitele a třetina uvedla, že má minimálně dva známé, kteří se obávají, z čeho budou žít v důchodu. Další dvě pětiny ví alespoň o dvou lidech ve svém okolí, kteří nemají žádné úspory.

Všímavější vůči svému okolí jsou ženy. V průzkumu potvrdily, že ve svém okolí vědí o zástupcích téměř každé rizikové skupiny. Na druhé straně muži jsou si mnohem jistější, že neznají žádné zástupce u skupin, kde ženy váhají. "Podle výzkumu se také ženy častěji dostávají do finančně náročných situací, daleko častěji se ocitají samy na veškeré výdaje na provoz domácnosti, péči o rodinu a o děti, zároveň ale výrazně častěji pobírají minimální mzdu a musí mít více zaměstnání, aby zvládly rodinu uživit, upozornil, Kratochvíl.