Praha - Přibližně třetina Čechů nikdy nečetla knihy, které měla ve škole na seznamu povinné literatury. Další třetinu povinná četba odradila natolik, že začali mít odmítavý vztah ke knihám obecně. Vyplynulo to z průzkumu internetového knihkupectví Martinus.cz, o kterém ČTK informovala mediální zástupkyně Jitka Macounová. Podle průzkumu se ale 90 procent Čechů shoduje, že by povinná četba ve školách měla zůstat.

Jednotné seznamy povinné školní četby nyní neexistují, o výběru literatury rozhodují školy samy. Podle autorů průzkumu předkládají učitelé dětem často "tradiční" seznam klasických děl české a světové literatury. Patří mezi ně například Babička od Boženy Němcové nebo Stařec a moře od Ernesta Hemingwaye.

"To je však přístup, který může v dětech zálibu ve čtení potlačit a mnozí z nich si vztah ke knihám v dospělosti hledají jen velmi těžko, nebo dokonce vůbec," uvedl Dušan Murčo z knihkupectví Martinus.cz.

Podle průzkumu knihkupectví má zhruba polovina Čechů špatnou zkušenost s četbou ze školních let. Některé z nich, především muže, odpudila tak, že si hledali cestu k literatuře až v dospělosti. Jiní se ke knihám už nevrátili.

Mezi šesti tituly, které Češi nejčastěji nedočtou, jsou podle autorů průzkumu právě knižní klasiky Babička, Stařec a moře či Osudy dobrého vojáka Švejka. Naopak k nejčtenějším dílům ze seznamů povinné či doporučené literatury patří Kytice od Karla Jaromíra Erbena, Máj nebo Povídky malostranské od Jana Nerudy.

Podle devíti z deseti lidí v průzkumu by školáci měli mít i nadále seznamy povinné četby. Na jejich konkrétní podobě se ale respondenti neshodli. Přibližně polovina lidí by byla pro to, aby si seznam z části vytvořilo dítě samo a z části mu ho doplnil češtinář. Čtvrtina dotázaných uvedla, že by ve čtenářských denících měla být pouze klasická díla. Další lidé by v povinné četbě uvítali častěji i populární série Harry Potter či Pán prstenů.

Seznam přečtené literatury je součástí maturitní zkoušky na středních školách. Kritéria výběru literárních děl k ústní zkoušce určuje katalog požadavků u maturit. Student musí odevzdat soupis 20 titulů, přičemž mezi nimi musí být aspoň dvě díla světové a české literatury do konce 18. století a tři díla z 19. století. Dále seznam musí obsahovat tituly z minulého a současného století, a to minimálně čtyři od zahraničních autorů a alespoň pět českých.

Seznam literárních děl, z něhož vybírají žáci tituly k maturitě, sestavuje škola. Musí jich nabídnout aspoň 60. Žáci si musí zvolit aspoň po dvou knihách s prózou, poezií a dramatem. Zároveň mohou uvést nejvýše dvě díla od jednoho autora.

Průzkumu se na konci července zúčastnilo 525 respondentů ve věku 18 až 65 let z celé ČR.