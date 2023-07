Průzkum: Téměř třetina Izraelců zvažuje odchod ze země

Jeruzalém - Zhruba 28 procent Izraelců zvažuje po pondělním schválení kontroverzního zákona, který omezuje pravomoci nejvyššího soudu ve prospěch vlády, odchod ze země. Napsal to dnes s odkazem na průzkum stanice Channel 13 server The Times of Israel. V důsledku normy, proti které už dlouhé měsíce Izraelci masově protestují, klesla podle dvou průzkumů popularita i izraelskému premiéru Benjaminu Netanjahuovi, napsala agentura Reuters.

Průzkum provedený v úterý, tedy den po schválení prvního zákona z balíčku justičních reforem v izraelském parlamentu, ukázal, že odchod z Izraele zvažuje téměř třetina dotazovaných. Na 64 procent respondentů naopak podobný krok nezvažuje, osm procent si není jistých.

Více než polovina dotazovaných - 54 procent - uvedla, že se v souvislosti s reformou soudnictví obává o bezpečnost Izraele a 56 procent má obavy, že reforma povede k občanské válce. Důvěru v Netanjahuovo ujištění, že chce ohledně zbývajících zákonů dosáhnout kompromisu, má podle průzkumu 33 procent respondentů. Víru v Netanjahuova slova ale má přes 80 procent z těch, kdo jsou zároveň voliči premiérovy strany Likud.

Pokud by se nyní konaly v Izraeli volby, počet křesel Netanjahuovy vládní koalice by ve 120místném parlamentu klesl ze současných 64 na 52 nebo 53, ukázaly v úterý pozdě večer průzkumy stanic N12 News a Channel 13. Likud by podle nich získal 28, respektive 25 křesel.

Schválení prvního klíčového zákona, který je součástí vládní snahy o reformu soudnictví, v Izraeli zintenzivnilo protesty. Lékaři v úterý vyhlásili stávku a rezervisté v armádě požádali o přerušení služby. Krize rozděluje izraelskou společnost a podle některých, například expremiéra Ehuda Olmerta zemi žene do občanské války. Pondělní hlasování zasáhlo i izraelskou ekonomiku, protože vyvolalo odliv zahraničních investorů a oslabilo izraelskou měnu, napsala agentura Reuters.

Justiční reforma vyvolala i kritiku ze zahraničí, například Spojené státy označily hlasování za "nešťastné". Na dopady krize se připravují i odpůrci Izraele v regionu, kteří podle zdrojů Reuters svolali schůzky na nejvyšší úrovni, aby zvážili způsoby, jak mohou ze vzniklé situace těžit.