Průzkum: Téměř třetina Čechů letos musela omezit výdaje či sáhnout do úspor

Praha - Téměř třetina Čechů letos musela omezit výdaje nebo sáhnout do úspor. Více než polovina lidí v končícím roce řešila nedostatek peněz šetřením na běžných výdajích, zejména při nákupu potravin či oblečení. Vyplývá to z prosincového průzkumu poskytovatele půjček Provident Financial mezi tisícovkou respondentů.

Téměř polovina Čechů přitom podle průzkumu považuje končící rok za finančně úspěšný. Nadcházející rok již ale tolik optimismu nepřináší - zhruba třetina procent lidí se totiž obává, jak ho finančně zvládne. Téměř čtvrtina lidí uvedla, že v roce 2022 zvládla spořit či investovat. Necelá polovina lidí pak nemusela sahat úspor ani čerpat půjčky.

"Zdá se, že letošní rok byl pro české domácnosti určitou finanční zkouškou, v níž bylo třeba nejen se uskromnit, ale také více plánovat a přemýšlet nad rodinným rozpočtem. Ten se v důsledku vysoké inflace a zdražování u mnoha rodin ještě značně ztenčí, a tak je velmi pravděpodobné, že v následujícím roce budou lidé muset sáhnout i do úspor, případně řešit nedostatek financí i jinak," uvedl manažer úvěrových rizik z Providentu Marek Reichl.

Domácnosti, které se v roce 2022 musely vyrovnávat s nedostatkem financí, se s prosbou o pomoc nejčastěji obracely na rodinu (23 procent). Pomoc státu či dalších organizací využilo devět procent lidí, stejný podíl domácností si pak pomohl půjčkou.

Na 64 procent respondentů čeká v dalším roce jisté finanční změny. Zatímco čtvrtina z nich odhaduje, že vyšší výdaje ustojí, více než třetina lidí má v souvislosti se svou finanční situací výrazné obavy (32 procent). Ani ty ale podle průzkumu zatím Čechy nenutí vytvářet si předem nějaký krizový plán. Až 62 procent lidí totiž uvedlo, že o řešeních pro případné finanční potíže zatím vůbec nepřemýšlí.

Průzkum ukázal, že finanční předsevzetí si dává každý druhý člověk. Nejčastěji přitom chtějí šetřit na běžných výdajích (25 procent) či zapracovat na vyšším příjmu (dvacet procent).