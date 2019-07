Průzkum: Téměř dvě pětiny lidí letos vynechá letní dovolenou

Praha - Letní dovolenou letos nebude mít 39 procent lidí. Na delší dovolenou do zahraničí se chystá 23 procent Čechů. Kombinaci zahraničního pobytu s kratším volnem v České republice má v plánu 16 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu pracovního portálu Profesia.cz. Delší prázdniny v Česku plánuje 11 procent lidí a stejný podíl oslovených si chce přes léto užít víc prodloužených víkendů. ČTK o tom za společnost Profesia.cz informoval Michal Hoblík.

Dobrá ekonomická situace se v posledních letech promítla i do toho, kam a na jak dlouho lidé cestují na dovolené. "Stoupl počet zahraničních pobytů i jejich délka - Češi loni vyjeli na 4,9 milionu cest do zahraničí. Kratších výletů, do tří přenocování, bylo 1,3 milionu," uvedl Hoblík.

Lidé na delší dovolené vyrážejí nejen v létě, narůstá počet Čechů, kteří cestují většinou za teplem v zimních a podzimních měsících. Počet cest do exotických destinací vzrostl loni o desetinu. Stoupá i počet těch, kteří jednu delší dovolenou doplňují prodlouženými víkendy, které nejčastěji tráví na poznávacích zájezdech v zahraničí nebo cestují po České republice, dodal Hoblík.

Podle údajů Českého statistického úřadu bylo loni nejoblíbenější zahraniční destinací Čechů opět Chorvatsko, na dovolenou tam vyrazilo 813.000 českých turistů. Zvýšil se zájem o Slovensko, kam zamířilo 724.000 Čechů. Do Itálie, která obsadila na pomyslném žebříčku třetí místo, loni vyrazilo 607.000 Čechů.

Podle cestovních kanceláří letos podle četnosti předprodejů vede Turecko, kam se čeští turisté začínají ve velkém vracet. Zájem mají také o Egypt a Tunisko.