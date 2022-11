Průzkum: Téměř 65 procent Čechů se obává, že nebudou schopni splácet úvěry

Praha - Téměř 65 procent Čechů se obává, že nebudou schopni splácet své úvěry, vyplývá z průzkumu agentury STEM/MARK, který má ČTK k dispozici. Potíže se splácením má asi šest procent Čechů. Kvůli rostoucím nákladům se jich za poslední rok zadlužilo stejné procento. Nejčastěji si peníze půjčovali od svých rodinných příslušníků. Přibližně 30 procent respondentů už muselo podle průzkumu sáhnout do úspor. Kolem 18 procent Čechů využilo na pokrytí výdajů kontokorent a stejné procento lidí, kteří se již zadlužili, nakupovalo kreditní kartou.

Potíže se splácením by Češi nejčastěji řešili dalším zaměstnáním, asi 40 procent by snížilo své náklady a přibližně 36 procent by požádalo o snížení nebo odklad splátek. Z výplaty dokáže rostoucí výdaje pokrýt asi polovina Čechů. Zhruba desetina se rozhodla zvýšit svůj příjem.

Výdaje se za poslední rok zvýšily téměř polovině českých domácností. Zdražení lidé nejvíce pocítili u základních položek, jakou jsou potraviny, drogerie a energie, ale i u výdajů za zábavu či za školu. Přibližně 38 procent domácností uvedlo, že se jim výdaje zvýšily jen trochu. Mírné snížení výdajů zaznamenala asi dvě procenta domácností, výrazné pak zhruba tři procenta. Devíti procentům se podle průzkumu výše výdajů nezměnila.

Průzkumu se v polovině letošního října se zúčastnilo 506 lidí ve věku 18 až 64 let.