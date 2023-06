Průzkum: Šikanu na pracovišti zažila desetina zaměstnanců

Praha - Desetina zaměstnanců v Česku zažila v uplynulých pěti letech na vlastní kůži šikanu na pracovišti. Nejčastěji to byli lidé z obchodu a marketingu. Obvykle se šikana projevovala neustálou kritikou a zesměšňováním. Ve dvou procentech případů pak sexuálním obtěžováním a v dalších dvou procentech fyzickým násilím. Vyplývá to z průzkumu, který mezi uchazeči o zaměstnání uskutečnila personální agentura Grafton Recruitment.

Průzkum se uskutečnil formou on-line dotazování v únoru a březnu 2023. Do průzkumu se zapojilo 1500 respondentů z celé České republiky.

"Šikana v práci obvykle začíná déle trvajícími nepřátelskými vztahy mezi kolegy, které pak přerostou v ponižování a další projevy. Častější je šikana nadřízeného směrem k podřízenému, takzvaný bossing. Ta se projevuje například zadáváním nesplnitelných úkolů, neustálou kritikou, ironizováním až zesměšňováním či přehlížením," uvedla marketingová ředitelka Grafton Recruitment Jitka Součková.

Existuje podle ní i šikana ze strany podřízeného nebo kolegů na stejné úrovni, takzvaný mobbing. Terčem šikany jsou častěji ženy než muži. "Narušená psychika, zvýšená pracovní absence, rostoucí chybovost, klesající produktivita, všudypřítomný stres, to je jen malý výčet problémů, které s sebou šikana na pracovišti nese," dodala Součková.

Šikana může být i důvodem rostoucí fluktuace, 48 procent šikanovaných totiž situaci řešilo odchodem ze zaměstnání. Čtvrtina šla s problémem za svým nadřízeným a čtvrtina se svěřila svým kolegům. V případě, že by byli svědky šikany, by se respondenti průzkumu ve valné většině případů pokusili situaci řešit. Polovina by šla za nadřízeným, 26 procent by o šikaně řeklo kolegům a 16 procent by situaci řešilo s HR oddělením firmy, ukázal průzkum.

Nově by s šikanou a dalším protiprávním jednáním na pracovišti mělo pomoci zavedení systému takzvaného whistleblowingu, tedy interního oznamovacího systému. Ten v tuto chvíli může využít 21 procent respondentů průzkumu, od srpna letošního roku by však měly tento systém mít zprovozněny všechny firmy s více než 250 zaměstnanci.

Podle zkušeností z firem, kde již whistleblowing zavedli, funkční systém přinesl zlepšení atmosféry na pracovišti a zvýšení spokojenosti zaměstnanců. "Lidé se nemusí bát nahlásit jak protiprávní či neetické jednání, tak třeba i šikanu, projevy diskriminace, nespravedlivé zacházení či obavy z bezpečnosti pracovního prostředí. A právě to vnáší na pracoviště klidnější atmosféru, transparentnost a vyšší spokojenost," uvedla Součková.

Výrazného zahlcení se zaměstnavatelé podle ní obávat nemusí, protože například podle průzkumu společnosti NAVEX Global obdrží firmy v evropských zemích průměrně pět oznámení na 1000 zaměstnanců ročně. V USA, kde se tento systém zrodil, je to ročně deset oznámení.