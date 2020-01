Průzkum: Se zavedením jednodenních voleb souhlasí 58 pct Čechů

Praha - Se zavedením jednoho volebního dne v Česku, s čímž počítá ministerstvo vnitra v návrhu zákona o správě voleb, souhlasí 58 procent Čechů. Třetině lidí vyhovuje stávající dvoudenní hlasování. Vyplynulo to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas.

Lidé, kteří podporují jednodenní volby, se kloní k tomu, aby se konaly o víkendu, přičemž podle poloviny dotázaných by měly být v sobotu a podle sedmi procent v neděli. Volby ve všední den by upřednostnilo 43 procent lidí.

Návrh zákona o správě voleb odeslalo vnitro loni na podzim do připomínkového řízení. Vedle stěsnání doby, po kterou mohou voliči přicházet k volebním urnám, do jednoho dne návrh plánuje elektronizovat volby, pro zahraničí zavést korespondenční hlasování a zrušit povinné doručování volebních lístků do domácností. První změny by podle návrhu voliče čekaly už ve sněmovních volbách 2021.

Median v průzkumu rovněž zjišťoval, zda by lidé souhlasili s navrácením volby prezidenta republiky do Sněmovny místo nynější přímé volby občany. Tuto variantu zavrhlo 72 procent Čechů, pro opětovnou volbu prezidenta poslanci se vyslovila čtvrtina dotázaných.

S vrácením prezidentské volby do Sněmovny častěji souhlasili voliči ODS a Pirátů. Zachování přímé volby prezidenta si přejí spíše voliči KSČM a ANO, zjistil průzkum Medianu, kterého se loni 17. a 18. prosince zúčastnila tisícovka lidí starších 18 let.