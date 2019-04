Praha - Téměř třetina domácností zaznamenala za poslední rok zlepšení své finanční situace. Vyplývá to z únorového šetření agentury GfK. Jde o nejlepší výsledek od poloviny 90. let, kdy GfK začala tento průzkum pro Evropskou komisi provádět. Na tiskové konferenci to uvedl ředitel GfK Tomáš Drtina. Stejně pozitivně se domácnosti dívají na zlepšení svých příjmů v letošním roce.

Situace se loni naopak zhoršila pro 13 procent domácností, což je nejméně za sledované období. Češi ale mají horší očekávání ohledně vývoje české ekonomiky, zhoršení čeká kolem 35 procent respondentů, loni jich bylo zhruba o 20 procentních bodů méně. Nejhorší očekávání v budoucnost české ekonomiky měly domácí domácnosti kolem roku 2012.

Více než polovina respondentů soudí, že nyní je čas na nákup zboží, které vydrží déle, například nábytku nebo bílého zboží. Více než 65 procent lidí uvedlo, že letos bude schopno ušetřit nějaké peníze. "Na přelomu roku dvě třetiny Čechů deklarovaly, že letos budou spořit nějaké peníze, což je opět nejvyšší hladina ve více než dvacetileté historii měření," dodal Drtina.

Průměrná mzda v Česku v loňském čtvrtém čtvrtletí meziročně vzrostla o 6,9 procenta na 33.840 korun. Reálně po zohlednění růstu spotřebitelských cen se měsíční výdělek zvýšil o 4,7 procenta. Za celý rok 2018 stoupla průměrná mzda meziročně o 8,1 procenta na 31.885 korun.

Průměrná mzda v Česku se nepřetržitě zvyšuje od začátku roku 2014. Podle analytiků je za tím dobrá kondice ekonomiky a tlak na růst mezd v důsledku nedostatku lidí na trhu práce. Dalším důvodem je zvyšování platů ve veřejné sféře. Zhruba dvě třetiny zaměstnanců ale na průměrnou mzdu nedosáhnou.

Průzkum: Pravidelně si odkládá peníze stranou devět z deseti Čechů

Pravidelně si odkládá peníze stranou devět z deseti Čechů. Nejčastěji jsou schopni ušetřit omezením nákupů nebo nákupem ve slevách. Lidé snižují také výdaje za alkohol, koníčky nebo sladkosti. Naopak se neradi vzdávají dovolené, každý desátý Čech si na ni dokonce půjčuje. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro ING Bank.

Na otázku, co dělají, pokud se rozhodnou šetřit, nejvíce (43 procent) Čechů odpovídá, že nekupují zbytečné věci, jako nadmíru oblečení, sladkosti, alkohol nebo cigarety. Výdaje za sport, kulturu a chození do společnosti si odepře 24 procent účastníků průzkumu.

Rozvážnějším nakupováním oblečení by své výdaje omezilo 60 procent dotázaných. Téměř 70 procent Čechů by omezilo hlavně stravování v restauracích a mimo domov, aby ušetřili.

Češi často šetří peníze nákupy v akcích. "Slevy vyhledává bezmála polovina žen a třetina mužů," uvedl ředitel retailové sekce ING Radek Sedlář. "Odpustit si dovolenou nebo jen zvolit levnější variantu dokáže pouze 3,7 procenta Čechů. Desetina z těch, kteří si spoří na dovolenou, přiznává, že se zároveň kvůli dovolené ještě zadlužuje," dodal.

Čísla z průzkumu dál odhalují, že desetina populace si spoří na bydlení a rekonstrukci, zhruba pět procent pro své děti nebo rodiče. Další desetina si spoří na konkrétní věc jako automobil, pračku nebo notebook. Takoví střadatelé se najdou nejvíc mezi mladými do 29 let a lidmi bez maturity.

Nad svými příjmy a výdaji uvažuje přes 50 procent dotázaných, nejčastěji spadají do věkové kategorie do 30 let. Pravidelně si spoří až 96 procent z nich, výrazně se ale neomezují. Více než čtvrtina Čechů nerada utrácí a zvažuje každý svůj výdaj, polovinu z nich tvoří lidé s příjmy domácnosti do 20.000 Kč. Zřídkakdy se mezi Čechy najdou tzv. požitkáři - absolutně se neomezují jen tři procent lidí.

Průzkum provedla agentura STEM/MARK mezi 500 respondenty.