Průzkum: Průměrné náklady na dítě o prázdninách činí 11.585 Kč

Praha - Průměrné náklady na jedno dítě o letních prázdninách vycházejí rodičům na 11.585 korun. Zatímco u 13 procent dětí rodiče nevynakládají žádné peníze navíc, takže jsou nejspíše jen doma nebo u dědečků a babiček, pětina rodičů investuje pět až deset tisíc Kč, naopak třetina rodičů investuje do potomka v létě výrazně více než 10.000 korun. Vyplývá to z průzkumu Poštovní spořitelny mezi 500 dospělými respondenty.

Náklady by mohly být vyšší, ale české děti se podle průzkumu z dosahu rodinných pout během dvouměsíčních letních prázdnin téměř nevzdalují. Na různých táborech mimo domov tráví v průměru jen necelý týden. Naproti tomu více než sedm týdnů jsou buď s rodiči, a to přímo doma nebo na dovolené, či u prarodičů, případně na příměstském táboře v dosahu bydliště.

Další výdaje čekají rodiče v září. Náklady na zájmové kroužky se podle Poštovní spořitelny dělí na třetiny. Třetina rodičů zaplatí za kroužky jednoho dítěte do 1000 korun za pololetí, třetina 1000 až 2000 Kč a zbytek zaplatí přes 2000 korun. V průměru vyjádřeném mediánovou hodnotou vydají rodiče za kroužky v jednom pololetí 1600 korun. Téměř všechny děti dostávají od nástupu do první třídy kapesné. Do deseti let dostávají v průměru 127 korun, na druhém stupni základní školy 343 Kč a na střední škole 842 korun měsíčně.