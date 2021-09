Průzkum: Při nedostatku financí Češi omezí nákup oblečení a dovolené

Praha - Tři pětiny českých domácností by řešily případné ekonomické problémy omezením nákupu oblečení. Naopak jako poslední by Češi omezili výdaje na vzdělání a zájmové kroužky pro děti (devět procent respondentů). Vyplývá to z průzkumu mezi zhruba tisícovkou respondentů, který zveřejnila společnost se zaměřením na správu pohledávek KRUK Česká a Slovenská republika.

Další nejčastější omezení výdajů se podle průzkumu týká zrušení dovolené, a to v případě 56 procent respondentů. Následuje omezení výdajů na zábavu (53 procent) nebo výdajů na jídlo (44 procent) a sportovní aktivity (27 procent). Přibližně třetina účastníků průzkumu mezi řešeními finanční krize uvádí také využití úspor. Jen velmi neradi se pak Češi vzdají komfortu cestování vlastním autem, přechod na veřejnou dopravu připouští v případě finančních problémů jen 16 procent Čechů.

"Způsob řešení ekonomických problémů velmi úzce souvisí s dosaženým vzděláním a finanční gramotností. Důkazem je velmi vysoké odhodlání omezit se v dovolených, zábavě a nakupování u vysokoškolsky vzdělaných lidí a také zaměstnanců z oblasti finančních služeb, kteří navíc v žádném případě nepřipouštějí řešení svých finančních problémů s pomocí úvěrů," uvedla generální ředitelka společnosti KRUK Jaroslava Palendalová.

Úvěrem by podle průzkumu finanční problémy řešili především lidé s nejnižším vzděláním a domácnosti se třemi a více nezletilými dětmi.