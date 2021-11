Průzkum: Přes 91 procent žáků si vybírá střední školu na internetu

Brno - Více než 91 procent žáků si vybírá střední školu na internetu. Vyplývá to z průzkumu brněnské společnosti Než zazvoní, která se dotazovala asi 4500 žáků devátých tříd ve všech krajích ČR. Zástupci organizace to dnes uvedli v tiskové zprávě. Vzestup zájmu mezi deváťáky zaznamenal zejména instagram, který používá 94 procent z nich. Naopak facebook zaznamenal propad. Podle zástupců společnosti mají nad ostatními výhodu střední školy, které mají kvalitní a moderní web a mají zkušenosti s prací na sítích.

Průzkum se uskutečnil na konci října a zapojily se školy ze všech krajů ČR. Dotazy on-line zodpovídalo 4467 respondentů. Organizace připomněla, že žáci základní školy se musí ohledně střední školy rozhodnout do konce února a zhruba dvě třetiny z nich svoji školu teprve hledá. Zhruba dvě třetiny respondentů plánují zamířit na odborné školy, zbytek si podělí učiliště, a to skoro 15 procent, a gymnázia, a to přes 13 procent. Deváťáci nejprve vybírají obor, který je bude bavit, poté hledají školu, která ho vyučuje.

Z průzkumu vyplývá, že drtivá většina žáků nejdříve prohlíží webové stránky škol. Podle organizace Než zazvoní přes polovinu žáků dokážou odradit nepřehledné stránky a asi třetinu uchazečů odradí nemoderní vzhled. "Web je pro školy dnes středobodem jejich komunikace. Není to jen kvůli pandemii, ale také kvůli tomu, že na web odkazují letáčky škol a je to i místo, odkud se dozvídají o dnech otevřených dveří," uvedl marketingový konzultant společnosti Než zazvoní Jakub Roh.

Organizace uvedla, že nároky mladých na internetovou komunikaci škol se zvyšují, kdo to umí, má velkou výhodu. Školy se proto snaží oslovit uchazeče na sociálních sítích. Z průzkumu vyplývá, že dominuje instagram, který používá přes 90 procent respondentů, přičemž 10 procent tam tráví pět i více hodin denně. Instagram tak nahradil facebook, který byl donedávna nejpoužívanější sítí. "Zatímco facebook má pro dnešní mladou generaci spíše informační hodnotu, na instagram se chodí bavit," poznamenala analytička společnosti Než zazvoní Aneta Košíková. Přesto velká část středních škol s instagramem ještě nepracuje.

Veškerá komunikace škol směřuje ke dnům otevřených dveří. Na ten se teprve chystají dvě třetiny budoucích středoškoláků. Z dat vyplývá, že jakmile uchazeč navštíví vybranou školu, je vysoce pravděpodobné, že na ni také podá přihlášku.

Než zazvoní je soukromá společnost, která od roku 2011 nabízí vedoucím pracovníkům škol propagaci a využití marketingových nástrojů. Zaměřuje se také na proces náboru žáků, poskytuje poradenství a školí vedoucí pracovníky ve školství.