Průzkum: Podle 42 pct lidí by měly mít všechny druhy alkoholu stejnou daň

Praha - Zhruba dvě pětiny lidí si myslí, že alkoholické nápoje by měly být zdaněny spotřební daní stejně, tedy pevnou částkou za jeden gram obsahu alkoholu. Naopak podle více než 20 procent občanů by neměly být zdaněny stejně, 38 procent lidí na věc nemá názor. Vyplynulo to z průzkumu, který provedla agentura Ipsos pro Unii výrobců a dovozců lihovin. Vládní koalice v poslední úpravě svého konsolidačního balíčku změnila plánovaný růst spotřební daně z lihovin, která by se měla v příštích dvou letech zvýšit každý rok o deset procent a v roce 2026 o pět procent. Původně se počítalo s pomalejším zvyšováním daně.

Nulovou spotřební daň na takzvaná tichá vína označilo v průzkumu za špatné rozhodnutí vlády přes 49 procent lidí. V současnosti jsou zdaněná pouze šumivá vína a podle 17,5 procenta je ponechání nulové daně u tichých vín správné. Zhruba třetina dotázaných uvedla, že jim na tom nezáleží. Průzkumu se zúčastnilo 1100 lidí.

Vláda o zavedení spotřební daně na víno uvažovala při přípravě svého ozdravného balíčku, která má snížit deficit státního rozpočtu. Nakonec se ale pro zdanění nerozhodla, dlouhodobě byli proti hlavní koaliční lidovci. Mezi hlavními argumenty proti zdanění bylo to, že většina evropských zemí daň nezavedla. O případném zavedení daně bude diskutovat pracovní skupina na ministerstvu zemědělství.

Téměř polovina lidí, kteří považují nezdanění tichého vína za špatné rozhodnutí, to označila za výsledek vinařské lobby. Stejné množství lidí se také domnívá, že víno obsahuje etanol stejně jako ostatní alkoholické nápoje, proto nedává smysl, že není zatížené spotřební daní. Naproti tomu odpůrci zdanění v průzkumu argumentovali hlavně tím, že by to poškodilo vinaře, a víno označili za součást českého kulturního dědictví.

Unie výrobců a dovozců lihovin sdružuje hlavně větší podniky jako například likérka STOCK Plzeň - Božkov nebo firmy Rudolf Jelínek nebo Jan Becher – Karlovarská Becherovka. Již dříve uvedla, že alkohol je ve všech nápojích stejný a ve dvou deci vína je více alkoholu než v jednom panáku vodky. Výkonný ředitel Unie Vladimír Darebník ke spotřební dani na víno poznamenal, že více než dvě třetiny vína se do ČR dováží a daň by zavedla rovné podnikatelské prostředí i mezi vinaři a významně omezila šedý trh.