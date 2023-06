Průzkum: Podcasty alespoň jednou týdně poslouchá pětina Čechů

Praha - Alespoň jednou týdně poslouchá podcasty více než pětina české internetové populace, přičemž častěji jsou to muži a mladší lidé. Češi si podcasty nejčastěji pouští doma, zejména při odpočinku, ale také třeba při úklidu. Z tematických zaměření a formátů aktuálně vedou rozhovory s osobnostmi, následované skutečnými příběhy a humornými či komediálními podcasty. Ze způsobů poslechu jsou nejvyužívanější aplikace a co do délky podcastů dává většina posluchačů přednost kratším, tedy do půl hodiny. Vyplývá to z průzkumu agentury Nielsen ve spolupráci s ResSOLUTION Group mezi 500 respondenty.

Zhruba šest procent dotázaných poslouchá podcasty denně nebo téměř denně, devět procent dvakrát nebo třikrát týdně a sedm procent jednou za týden. Téměř dvě pětiny respondentů si pouští podcasty méně často a stejný podíl je zatím neposlouchá vůbec.

Nejobvyklejším prostředím k poslechu podcastu je mezi českými posluchači domov, a to při relaxování nebo před spaním. Vyjádřilo se tak 47 procent z nich a shodnou se na tom napříč věkovými kategoriemi. Více než třetina poslouchá podcasty jako kulisu k úklidu, vaření a podobným činnostem. Pro ženy je dokonce tento typ prostředí na prvním místě a podcasty v něm poslouchají výrazně častěji než muži. Na třetím místě se umístil poslech při cestování. Při něm si podcasty pouští 27 procent posluchačů. Oblíbený je tento způsob poslechu častěji u mladších ročníků.

Mezi nejoblíbenější témata podcastů se momentálně řadí rozhovory s osobnostmi, skutečné příběhy, humorné či komediální podcasty, dále podcasty zaměřené na vědu, techniku a sport. Preference se ale liší v různých sociodemografických skupinách. Zatímco muži mají na prvním místě sport, ženy nejraději poslouchají podcastové rozhovory s osobnostmi. Ty vedou také u lidí ve věku mezi 15 a 34 roky.

Zpravodajské a publicistické podcasty jsou preferovanější mezi muži než mezi ženami a zvláště u zpravodajství je patrná stoupající obliba s vyšším věkem respondentů. Starší dotázaní mají rovněž větší zájem o historické nebo kulturní podcasty. Naopak například sport nebo hry a gaming zajímají v podcastech častěji mladší respondenty.

Nejobvyklejší je poslech podcastů přes mobilní aplikace, které využívá 58 procent dotázaných. Webový poslech ale příliš nezaostává, využívá ho přesně polovina. A zatímco aplikace jsou zejména doménou mladších respondentů a ve skupině 15 až 34 let je využívá 75 procent dotázaných, tendence k poslechu on-line přes web naopak s věkem roste. Epizody k poslechu offline dnes stahuje pouze zlomek dotázaných posluchačů podcastů, je jich osm procent.

Podcastům v délce do půl hodiny dává přednost 61 procent českých posluchačů. Třetina má nejraději, když epizody nepřekročí 15 minut a 29 procent upřednostňuje délku mezi 16 a 30 minutami. Delší epizody má radši 30 procent lidí.