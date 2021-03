Průzkum: Po krizi se do gastronomie chce vrátit asi 50 pct lidí

Praha - Po skončení koronavirové krize se chce do gastronomie na hlavní pracovní poměr vrátit zhruba polovina lidí, kteří byli v oboru zaměstnáni před vypuknutím pandemie. Další asi pětina lidí s návratem počítá, ale jen na částečný úvazek. Na brigádu by se vrátilo asi 90 procent lidí, gastronomii považují za srdeční záležitost. Vyplývá to z průzkumu českého start-upu Grason. Data má ČTK k dispozici.

V případě kuchařů zůstalo v oboru asi 31 procent respondentů. Ve skladu našlo novou práci 16 procent z nich. Další začali pracovat ve stavebnictví, v obchodě nebo se živí jako kurýři. Žádné jiné zaměstnání si nenašlo přibližně 28 procent kuchařů.

Z číšníků, barmanů a výčepních zůstalo v gastronomii devět procent lidí, asi 32 procent z nich začalo pracovat ve skladu. Do obchodu nastoupilo 12 procent, v kanceláři začalo pracovat osm procent z nich. Někteří našli práci ve stavebnictví nebo rozvážejí jídlo a další zboží. Novou práci nemá asi 21 procent z nich.

"Již před krizí se gastronomie potýkala s nedostatkem personálu. Aktuální odliv pracovní síly do jiných odvětví je však enormní. Neočekávám tak zlepšení situace po skončení covidové krize. Restauratéři, kteří chtějí uspět, budou muset změnit zažité zvyky a začít pracovat s personálem více flexibilně," uvedl spoluzakladatel Grasonu Karel Mařík. Doplnil, že pracovníci v gastronomii čekají například na změnu zažitého krátkého a dlouhého týdne nebo rozdělení celodenních směn mezi více lidí.

Průzkum se uskutečnil na přelomu prosince a ledna, zúčastnilo se ho 500 lidí zaměstnaných v gastronomii na hlavní pracovní poměr.

Grason je on-line tržiště práce. Vzniklo před třemi lety, kdy se firma zaměřovala na řešení nedostatku personálu v gastronomii. V pandemii se přeorientovala na logistiku či maloobchod.