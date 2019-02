Praha - Zatímco mezi žáky pátých tříd základní školy patří k nejoblíbenějším předmětům matematika a tělocvik, v devátých třídách je to angličtina a zeměpis. Obliba matematiky klesá na druhém stupni postupně z 33 procent na sedm procent. Český jazyk patří po celou základní školu k nejméně oblíbeným předmětům. Vyplývá to z průzkumu společnosti Tutor, který se konal v lednu mezi 500 žáky pátých a devátých tříd základních škol z různých částí ČR.

Zhruba třetinu dětí v pátých třídách podle průzkumu nejvíc baví matematika. Dalších 29 procent pak hlasovalo pro tělocvik. Na třetím místě se umístila angličtina, kterou zvolilo osm procent žáků. V devátých třídách se anglický jazyk dostal na první místo s 18 procenty dětí. Druhý skončil zeměpis, který označilo 16 procent školáků, a třetí tělocvik s 14 procenty žáků. Matematika se na druhém stupni propadla na šesté místo. Neoblíbenějším předmětem je pro sedm procent žáků devátých tříd. Před ní se umístily ještě dějepis a výtvarná výchova.

"Na prvním stupni matematika přijde dětem jednoduchá, jsou to v zásadě kupecké počty. Navíc na prvním stupni učitelé většinou používají pro výuku matematiky velmi zábavné pracovní sešity," uvedla Miluše Vondráková ze společnosti Tutor. Za poklesem obliby tohoto předmětu na druhém stupni vidí jednak rostoucí náročnost matematiky, ale i způsob výuky, ve které se neobjevuje tolik moderních metod jako na prvním stupni. To ve své zprávě potvrdila na konci roku 2017 i Česká školní inspekce.

Mezi nejméně oblíbené předměty na základní škole patří podle průzkumu český jazyk. V odpovědi na dotaz, jaký předmět vás ve škole nejvíc baví, ji podle autorů průzkumu nezmínil téměř nikdo. Zhruba dvě třetiny žáků pátých tříd uvedly, že u přijímacích zkoušek na víceleté gymnázium by se obávaly víc češtiny než matematiky. U žáků devátých tříd to bylo naopak - 65 procent jich má větší obavy z matematiky.

Průzkum se zaměřil mimo jiné i na rozhodování o přihlášce na střední školy. Žáci pátých tříd mají možnost se hlásit pouze na víceletá gymnázia a v 75 procent případů o tom rozhodují společně s rodiči. Ve 12 procentech případů je to pouze vůlí rodičů a dalších 12 procent dětí tvrdí, že to zvažují sami. Svůj zájem o gymnázium odůvodnili žáci pátých tříd nedostatečnou úrovní výuky na základní škole a jejím pomalým tempem, touhou dozvědět se víc a snahou někam to dotáhnout.

Žáci devátých tříd se o dalším studiu rozhodují společně s rodiči v 79 procentech případů a v 19 procentech sami. U dvou procent dětí jde podle průzkumu o nařízení rodičů.

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy dělají od jara 2017 všichni uchazeči o studium maturitních oborů. Skládají testy z češtiny a matematiky. Letos se tyto zkoušky uskuteční na čtyřletých oborech 12. a 15. dubna a na víceletých gymnáziích 16. a 17. dubna. Dva náhradní termíny budou v květnu.