Průzkum: Očkovat zaměstnance je připraveno 80 procent firem

Praha - Přibližně 80 procent českých firem chce očkovat své zaměstnance proti nemoci covid-19 ve chvíli, kdy budou dostupné vakcíny. Zájem o očkování mají zejména větší firmy z oblasti zdravotnictví a farmacie a průmyslové podniky. Vyplývá to z výsledků průzkumu PwC CEO Survey, do kterého se do konce března zapojilo 240 generálních ředitelů v Česku působících firem.

O něco větší příklon ke snaze očkovat zaměstnance mají podniky s více než 250 zaměstnanci, kde je pro 85 procent, u menších firem je to 78 procent. Nižší zájem o očkování mají také firmy z maloobchodu a logistiky, kde se kladně vyjádřilo 75 procent ředitelů.

Výsledky průzkumu přibližně odpovídají zjištění Sdružení automobilového průmyslu mezi členskými firmami. V březnu 68 procent firem uvedlo, že je ochotno pomoci státu s očkováním za každou cenu a dalších 12 procent je ochotno pomoci s očkováním, pokud by obdržely příspěvek od státu. "Zbylých 20 procent zejména menších podniků uvedlo, že s očkováním pomoci nemohou.Podmínkou všech je dodržení harmonogramu očkování a zavedení očkování pouze v případě, že bude na trhu dostatek vakcín," uvedl mluvčí sdružení Vojtěch Severýn.

Motivovat zaměstnance k případnému očkování se podle průzkumu PwC chystá 26 procent šéfů podniků. V průmyslových firmách je to okolo 36 procent.

Firmy v současnosti musí své zaměstnance pravidelně testovat. Očkování v Česku závisí především na přísunu dostatečného množství vakcín od dodavatelů. Ukončené očkování proti nemoci covid-19 má zatím v Česku víc než tři čtvrtě milionu lidí. Alespoň jednu dávku dostalo 1,44 milionu Čechů.

V úterý přibylo v Česku 5033 potvrzených případů nemoci covid-19, to je o 546 méně než před týdnem po prodlouženém velikonočním víkendu. V nemocnicích bylo s koronavirem 5129 lidí, nejmíň od konce loňského prosince. Ve vážném stavu je nyní 1097 hospitalizovaných, méně jich bylo naposledy před dvěma měsíci.