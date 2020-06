Průzkum:Návrat do kin chystá víc lidí než do divadla a na koncert

Praha - Brzký návrat do kin po koronavirové pauze chystá více lidí než do divadla a na koncerty. Do kina plánuje jít v nejbližší době 52 procent lidí, zatímco na koncert třetina a do divadla 29 procent lidí. Ukázal to květnový průzkum STEM/MARK. Hromadné akce jako hudební festivaly či demonstrace by se podle většiny dotázaných měly konat až po prázdninách.

K masovým akciím jsou Češi zdrženliví. Demonstrace by 61 procent lidí povolilo až po prázdninách a hudební festivaly 55 procent. Na druhou stranu sportovní utkání by si v normálním režimu uměly přes prázdniny představit dvě třetiny dotázaných.

Šetření dál ukázalo, že mladí lidé do 30 let by masové akce uvolňovali rychleji než starší občané. Více než polovina z nich by ráda v létě navštívila hudební festival. Celkově by se festivalů zúčastnily toto léto dvě pětiny respondentů, stejně tak sportovních utkání. Na demonstraci by šlo pouze 18 procent dotázaných, přičemž toto číslo navyšují hlavně lidé z velkých měst nad 100.000 obyvatel, zejména z Prahy. Příští týden v úterý se v Praze uskuteční protestní pochod iniciativy Milion chvilek pro demokracii.

Přibližně sedm z deseti pravidelných návštěvníků kulturních podniků své oblíbené akce, které navštěvovali alespoň jednou až dvakrát za čtvrtletí, během šíření koronaviru postrádalo. Kina a jiné kulturní akce před koronavirovou pandemií pravidelně navštěvovala asi polovina Čechů, koncerty a divadla asi 30 procent a hudební festivaly 16 procent lidí.

Kino chybělo lidem během omezujících opatření vlády méně než koncerty nebo divadla. Kino postrádalo 67 procent dotázaných, koncerty a divadlo shodných 73 procent a festivaly 71 procent. Přesto návštěvu kin plánuje nejvyšší podíl respondentů. "Do jisté míry to odráží stav před vyhlášením omezujících opatření, kdy do kin pravidelně docházelo více lidí než na koncerty či do divadla. Promítání filmů v kinech přitom nemuselo lidem tolik scházet díky možnostem, jaké nabízí dnešní technologie a internet v televizích," uvedl analytik STEM/MARK David Frič.

Zatímco do kin se v nejbližší době chystají zejména mladší lidé, divadlo chtějí navštívit hlavně ženy, kterým také chybělo více než mužům. Rychlejší návrat do divadel avizují také Pražané.

Šetření agentury STEM/MARK mezi 505 obyvateli České republiky ve věku 15 až 64 let se konalo mezi 26. a 31. květnem.

Návštěvy divadel či kin byly spolu s dalšími zakázány v polovině března. Zhruba po dvou měsících byly od 11. května povoleny akce do 100 lidí a od 25. května do 300 lidí. Divadla, kina či koncertní sály musely zajistit rozestupy v hledištích a nechávat neobsazené řady. To skončí spolu s další vlnou uvolňování pravidel od 8. června, kdy se budou moci konat akce pro maximálně 500 lidí.