Průzkum: Nájmy vyjdou lépe než hypotéky, přesto Češi chtějí do vlastního

Praha - V momentální nepříznivé finanční situaci vyjde žití v nájmu výhodněji než splácení hypotéky na vlastní bydlení. Více než polovina lidí žijících v nájmu by si přitom přála přestěhovat do vlastního, ale téměř v dvou třetinách případů si to nemohou finančně dovolit. Na pořízení bytu v Česku je průměrně potřeba téměř 15 ročních platů. Nedostupnost vlastního bydlení tak vede k nedobrovolnému nárůstu zájmu o bydlení v nájmu. Vyplývá to z průzkumu realizovaného Českou spořitelnou, Evropou v datech a Sociologickým ústavem Akademie věd ČR, jehož výsledky dnes jejich zástupci představili novinářům. Průzkumu se letos v květnu účastnilo 2000 respondentů mezi 18 až 65 lety.

"Průměrná výše nových hypotečních úvěrů se v současnosti pohybuje okolo 2,7 milionu korun. Nejčastěji si Češi berou úvěr na bydlení s dobou splatnosti na 27 let,“ řekla Petra Skrbková, vedoucí týmu Bydlení v České spořitelně. Hypotéku podle průzkumu aktuálně splácí každý čtvrtý Čech.

V České republice bydlí v nájmu 22 procent obyvatel, což je podle Tomáše Carby z Asociace nájemního bydlení způsobeno nedobrovolně nedostupností vlastního bydlení kvůli vysokými hypotečním úvěrům a inflaci. "V Česku za poslední rok výrazně narostl zájem o nájemní bydlení. Mezi odborníky už se používá i vlastní termín renesance nájemního bydlení," řekl Carba.

Nedostupnost bydlení se podle odborníků v posledních letech výrazně zhoršila. Carba řekl, že momentálně je přes 150.000 lidí v bytové nouzi a současná rezidenční situace celý problém více prohlubuje.

Pro nadpoloviční většinu Čechů jsou náklady na bydlení velkou zátěží pro rodinný rozpočet, pro každého desátého dokonce velmi velkou zátěží. "Skoro 40 procentům z nás se situace výrazně zhoršila ve srovnání se situací před dvěma lety, tedy před energetickou krizí a obdobím vysoké inflace. Tehdy představovaly náklady na bydlení velkou zátěž jen pro třetinu Čechů,“ uvedla Kamila Fialová ze Sociologického ústavu AV ČR. S problémy se nyní může potýkat více než pětina Čechů, které nájem, hypotéka, energie a další výdaje stojí částku vyšší než 40 procent měsíčních příjmů.

Z posledních dat Eurostatu vychází, že 78 procent všech Čechů bydlí ve vlastním bydlení, což je téměř o deset procent více, než je evropský průměr. Výrazná část populace žije podle průzkumu v rodinných domech a bytech svých příbuzných nebo ve vlastním či družstevním bytě. "Podíly vlastnického bydlení jsou mimo jiné ovlivněny strukturou obydlení a historickým vývojem. V zemích, kde je vyšší podíl venkovského obyvatelstva, bývá zpravidla vyšší podíl domácností bydlících ve vlastním. Naopak v zemích, kde je vyšší podíl obyvatel žijících ve velkých městech, bývá často vyšší podíl nájemního bydlení,“ dodala Fialová.

I přes nepříznivou finanční situaci v České republice převládá u 90 procent Čechů spokojenost s kvalitou i velikostí bydlení.