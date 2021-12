Průzkum: Na vánoční dárky si chce půjčit sedm procent Čechů

Praha - Na vánoční dárky si půjčuje minimum Čechů, 93 procent českých domácností pořídí dárky ze svých úspor a běžných příjmů. Půjčku do 5000 Kč si chtějí vzít čtyři procenta domácnosti a tři procenta více než 5000 korun. Vyplývá to z průzkumu mezi tisícovkou respondentů, který si nechala vypracovat společnost KRUK. Ta se zaměřuje na správu pohledávek firem. Proti předchozímu roku klesl o jeden procentní bod počet domácností, které si berou na Vánoce úvěr.

Nejčastěji si na Vánoce půjčují lidé ve věku 35 až 44 let, kde jde o 12 procent respondentů. V loňském průzkumu šlo o 14 procent respondentů. Již v loňském roce průzkum zjistil, že téměř vůbec si na Vánoce nepůjčují senioři ve věku 65 a více let, šlo zhruba o tři procenta, a v letošním roce podíl lidí s úvěrem v této věkové skupině klesl na dvě procenta. Ze sedmi na dvě procenta klesl podíl respondentů, kteří si někdy půjčili na Vánoce, v nejnižší věkové skupině 18 až 24 let.

"Stejně jako v loňském průzkumu se ukázalo, že si úvěry na vánoční nákupy a dárky berou především vícečlenné domácnosti a rodiny se třemi a více dětmi. Ale zatímco v roce 2020 se na Vánoce zadlužila více než čtvrtina domácností s více dětmi, v letošním průzkumu je to jen o málo více než 17 procent,“ uvedla generální ředitelka společnosti KRUK Jaroslava Palendalová.

Na 11 procent lidí, kteří si půjčují na vánoční nákupy, již má nějaké další úvěry. Také tento ukazatel se meziročně snížil, loni šlo o více než 13 procent respondentů. Zhoršila se ale schopnost dlužníků splácet. Loni měla čtvrtina respondentů, kteří potřebovali půjčku na Vánoce, nějaké závazky po splatnosti, letos to bylo 27 procent.

Proti předchozímu průzkumu si na vánoční dárky půjčilo méně domácností, které nemají žádné úspory (18 procent proti současným 13 procentům). Stále platí, že nejčastěji si na Vánoce půjčují lidé zaměstnaní v průmyslu a stavebnictví. "Je velmi dobře, že si na vánoční nákupy proti předchozímu průzkumu půjčuje výrazně méně domácností, jejichž příjem nestačí ani na nejlevnější jídlo a oblečení, a stejně tak se půjčkám za tímto účelem vyhýbají domácnosti s nejnižšími příjmy,“ uzavřela Palendalová.