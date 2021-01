Průzkum: Možnost vyrazit do restaurace chybí 66 pct Čechů

Praha - Možnost vyrazit s rodinou nebo přáteli do restaurace podle aktuálního průzkumu společnosti Up Česká republika chybí 66 procentům Čechů. Zajít si posedět na oběd či večeři postrádají obzvlášť mladší lidé, ve věku do 35 let plnohodnotná návštěva stravovacích zařízení schází 80 procentům Čechů. Možnost zajít do restaurace o něco více chybí ženám, než mužům. Vyplývá to z průzkumu mezi více než 500 respondenty, data má ČTK k dispozici.

Návštěva gastronomických podniků není pro Čechy důležitá jen v případě osobních schůzek. Setkat se u jídla s kolegy z práce nebo obchodními partnery schází 47 procentům lidí. Na ztrátu příležitosti zajít při polední pauze do restaurace a vyčistit si hlavu od pracovních úkolů si stěžuje 35 procent českých strávníků.

"Lze očekávat, že řada restaurací v blízkosti firem bude mít problémy i v budoucnu. A to nejen kvůli dalšímu vývoji koronaviru, ale i s ohledem na negativní dopady stravovacího paušálu. Ten bude totiž podle nezávislých průzkumů znamenat odliv hostů, což poznamená především restaurace závislé na zaměstnancích blízkých firem," řekl generální ředitel Up ČR Stéphane Nicoletti.

Zaměstnavatelé se v letošním roce mohou rozhodnout, zda svým zaměstnancům poskytnou stravenky nebo peněžní příspěvek na stravování v podobě stravenkového paušálu. Ten je na straně zaměstnanců osvobozen od daní i pojistných odvodů do zákonem stanovené výše. Zatímco většina poskytovatelů zaměstnaneckých benefitů paušál kritizuje, podporu získal od Asociace hotelů a restaurací, Svazu obchodu a cestovního ruchu či Hospodářské komory.

Průzkum dále ukázal, že prostředí restaurace je důležité i pro samotnou konzumaci. Jídlo servírované ve stravovacím zařízení bezprostředně po uvaření je podle 56 procent lidí čerstvější, chutnější a tím i kvalitnější. Většina Čechů si proto oběd či večeři u stolu v restauraci lépe vychutná.

Stravovací zařízení byla uzavřená při druhé vlně pandemie od 14. října do 2. prosince. Veřejnost do nich nemá znovu přístup od 18. prosince. Občerstvení mohou prodávat jen přes výdejní okna, která smějí fungovat jen v době mimo zákaz vycházení, tedy od 05:00 do 20:59.