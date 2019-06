Průzkum: Mobilní bankovnictví má polovina Čechů, platí jím třetina

Praha - Mobilní bankovnictví má 48 procent Čechů, placení mobilem využívá 31 procent lidí a každý desátý má chytré hodinky. Z biometrických způsobů ověření online plateb kartou, které bude součástí bankovních aplikací od září, považují Češi za nejbezpečnější otisk prstu. Vyplývá to z průzkumu společnosti Mastercard mezi tisícovkou respondentů.

Podíl Čechů s chytrým telefonem činí 91 procent, což je o šest procentních bodů více než při posledním podobném průzkumu v roce 2016. Ve věkové skupině 20 až 29 let je zastoupení 97procentní. Nejoblíbenějším operačním systémem je Android s podílem 86 procent. Placení mobilem využívá 31 procent Čechů, zatímco před třemi lety to bylo 13 procent.

"Češi se nových technologií nebojí. Tomu nasvědčuje fakt, že se mobilní platby u nás staly skutečně masovou záležitostí velmi krátce po tom, co jsme je společně s bankami klientům nabídli," uvedl ředitel rozvoje produktů a inovací Mastercard pro ČR, Slovensko a Rakousko Luděk Slouka.

Roste využívání i dalších nositelných zařízení. Podíl fitness náramků u české populace stoupl na 12 procent, což je dvojnásobek v porovnání s rokem 2016. Každý desátý Čech má chytré hodinky, zatímco před třemi roky to byla čtyři procenta. Naopak z výsluní ustupují tablety, jejichž podíl klesl na 41 procent z 53 procent v roce 2016.

Téměř polovina Čechů by uvítala ověřování totožnosti během online nákupů prostřednictvím biometrie. Češi ovšem mají velké rezervy v digitální bezpečnosti. Alarmující je zejména skutečnost, že 70 procent respondentů mění heslo jen jednou v roce nebo ještě méně často. To je nedostačující a z pohledu uživatele velmi riskantní, upozorňují autoři průzkumu.

V případě online nakupování Češi nejvíce preferují online platbu kartou (61 procent) a bankovní převod (41 procent). Využívají také placení kartou na dobírku a hotovostí na dobírku (po 32 procentech).

K ověření své totožnosti při nakupování online s kartami Mastercard bude možné od září využívat biometrické údaje, jako je otisk prstu nebo rozpoznání obličeje. Takřka čtyři pětiny Čechů si myslí, že otisk prstu je bezpečným biometrickým způsobem, jak online platbu potvrdit, a dvě pětiny z nich by ho začaly používat, pokud by byl k dispozici. Naproti tomu mrknutí oka hodnotí jako bezpečné pouze 40 procent respondentů.

K biometrickému ověřování se otevřela cesta poté, co sílí rozšířenost chytrých zařízení se schopností pracovat s biometrickými údaji spolu s novými regulatorními požadavky EU danými směrnicí PSD2. Nejdůležitějším faktorem směrnice je od září 2019 zaručení ochrany spotřebitele prostřednictvím dvoustupňového ověření totožnosti. Od uživatele požaduje prokázání jeho totožnosti dvěma ze tří možných autentizačních faktorů, tedy pomocí něčeho, co zná (hesla), co má (mobilního telefonu, generátoru tokenů), a něčeho, čím je (otisk prstu, sken oční duhovky).